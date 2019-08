ALFIL NEGRO

Deforestación Criminal

Oscar D. Ballinas Lezama

La Tierra está agotando todos sus recursos naturales y será muy difícil renovarlos; eso está poniendo a la humanidad en el filo de la navaja, afirman científicos de todo el mundo, quienes coinciden en la urgencia de tomar medidas y acciones responsables para detener y revertir el sobregiro ecológico en el planeta.

Como consecuencia de la deforestación de los bosques y la contaminación del medio ambiente, el óxido de carbono sigue acumulándose en la atmósfera y provocando el déficit ecológico en casi todos los países, especialmente Estados Unidos, México, Brasil, India, China, Portugal, España, entre los más afectados.

Expertos en el medio ambiente, manifestaron su enorme preocupación con lo que en estos últimos años está ocurriendo en la mayoría de los países, sobre todo por la tala inmoderada y fuera de control que está sucediendo en la selva amazónica del Brasil y la selva Lacandona en Chiapas, consideradas los dos pulmones principales del planeta.

Mencionaron que aparte de la tala inmoderada, los bosques son devastados también por los incendios, en su mayoría provocados por la actividad del hombre y se propagan con la ayuda de los vientos que avivan el fuego.

Aunque pareciera un tema desgastado, que de tanto mencionarse la gente ya no muy lo toma en consideración, el problema es grave y así se está viendo ya en la geografía mundial; los científicos juran y perjuran que de no detener el calentamiento global, difícilmente la humanidad pasará otros 60 años.

Bien dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere oír; muchas personas están haciendo lo del avestruz y creyendo que con eso no pasará nada en la sobrevivencia de quienes habitan este planeta azul.

Por cierto, en la zona de Unión Juárez, Cacahoatán y Tuxtla Chico, se han observado movimientos de la tala indiscriminada de árboles y eso ha puesto en riesgo a los pobladores de esos municipios, ya que la zona montañosa es de suelo muy frágil, con muchas pendientes y proclive a los deslizamientos, deslaves y caída de material rocoso, lo que siempre ha perjudicado esa región, según lo manifestó Silvia Ramos Hernández, directora del Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos en Cambio Climático de la Unach.

Señaló que dentro de los riesgos de la cuenca del Coatán, está la posible repetición del escenario del huracán Stan en el 2005, cuando las aguas arrastraron todo tipo de material volcánico, el que fue transportado hacia la zona baja de Tapachula, por lo que le toca a las autoridades informar a la población sobre lo que puede provocar este proceso de deforestación.

En otras cosas, los habitantes de ‘turulandia’ (Tonalá) agradecieron la intervención del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, quien a través del fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca, lograron que se hiciera justicia en el caso del maestro José Cruz Zavala, quien hace unos días fue asaltado y baleado dentro de su domicilio, en defensa de su vida mató a uno de los presuntos delincuentes.

La sociedad tonalteca tuvo que realizar una marcha de protesta, debido que al parecer el Fiscal de esa zona supuestamente no actuó con el profesionalismo que se debe de hacer, al dejar el asunto en manos de la ministerio público Silvia ‘N’, quien no goza de la confianza de la población, apuntaron los quejosos,

Presuntamente, la funcionaria de la Fiscalía se negaba a dejar en libertad al maestro que fue víctima de los asaltantes, usando la legítima defensa y provocando con ello la muerte de uno de sus agresores, añadiendo los inconformes que presuntos familiares del detenido corrieron el rumor que les exigían una fuerte cantidad de dinero para liberarlo.

Ante esta situación, un gran número de ciudadanos tonaltecos se organizaron para protestar contra los supuestos actos de corrupción y la respuesta fue inmediata por parte del Ejecutivo Estatal y el Fiscal General, ordenando se siguieran los protocolos jurídico apegados a derecho, siendo así como el detenido fue puesto en libertad.

Por otro lado, se dice que el diputado Noé Castañón está denunciando persecución política, quienes lo conocen dicen que el legislador está escupiendo para arriba, ya que si presuntamente alguien ha tenido denuncias en ese aspecto ha sido su progenitor, y él, como Diputado, al parecer tiene una denuncia por un problema de esa índole con un exjurídico del Congreso chiapaneco. ¿Será?

Anteayer se llevó a cabo en Suchiate una reunión de padres de familia, quienes, presuntamente, se preparan para contener el posible paro de labores del magisterio de la CNTE, Sección VII; el movimiento de Gómez Bámaca amenaza iniciar el próximo seis de Septiembre, sin embargo, los padres de familia están hartos que por culpa de este tipo de maestros los niños y jóvenes sigan perdiendo clases.

Qué se hablaría en una reunión de varias organizaciones del Soconusco, con el titular de la Secretaría de Gobierno en Chiapas, en donde trascendió que un exdiputado tapachulteco aprovechó la ocasión para denunciar el pésimo estado de la carretera federal sobre la Costa chiapaneca.

Al parecer fue el único que dijo ‘esta boca es mía’, porque según nuestra fuente, el resto de los costeños convocados a esa reunión, se concretaron a manifestar que en esta región todo está bien. ¿Será?