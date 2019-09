EL QUINTO PODER DE MEXICO

Por Ernesto L. Quinteros

Respaldan la Propuesta de ERA

Representantes de diferentes sectores sociales y económicos de la región Costa Soconusco, respaldan la propuesta de bajar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) presentada por el Senador por Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar.

El objetivo de bajar el cobro del 16 por ciento al 8 por ciento es para que se establezca una igualdad de condiciones en estímulos fiscales con la región norte de nuestro país, pero además para impulsar la economía de esta zona.

Honestamente ya tenía ratos que no escuchaba algo tan convincente de parte de un funcionario.

En un breve sondeo de opinión realizado vía telefónica y redes sociales, empresarios y representantes de organizaciones económicas, principalmente de Tapachula, manifestaron su beneplácito y respaldo para que esta propuesta se haga realidad. Mencionando que en breve externarán su postura al respecto de manera pública mediante comunicados oficiales, sobre todo cámaras y colegios que tienen presencia en la Región.

Pero usted estimado lector, se preguntará ¿ Cómo nos beneficia la reducción en el cobro del IVA?

Y la realidad es que nos ayudaría en mucho, ya que en términos colegiales podríamos decir que el costo de la vida sería más justo para quienes vivimos en esta zona fronteriza. Además de presentarse un mejor equilibrio en los precios de las cosas que consumimos a diario.

Incluso los negocios locales serían más competitivos, tomando en cuenta que nuestros hermanos de Guatemala aprovecharían que el cambio de su moneda les favorece.

También se reactivaría el turismo en hoteles, restaurantes y otros prestadores de servicio, en concreto estaríamos hablando que sería un poco más barato visitar nuestra ciudad. Además de que sería más barato comprar en la localidad.

Así que la medida es un verdadero beneficio económico para todos, desde el punto que lo queramos ver.

Lo importante aquí es concretarlo, y es por ello que muchos sectores sociales y económicos se empezarán a manifestar al respecto.

Gurría Vs Elorza

La guerrita de lodo entre los distinguidos militantes de Morena en Chiapas, está llegando a otros niveles.

Es del dominio público que desde la caja de cristal, donde aún despacha Oscar GurrÍa Penagos, salió la orden para acribillar mediáticamente al diputado Federal por el XII Distrito, José Luis Elorza, a quien lo exhibieron en medios de comunicación y redes sociales como el más corrupto del país, por tener en la nómina del Congreso de la Unión a su esposa y su cuñada, con lo que se comprueba el nepotismo y tráfico de influencias.

Empleados municipales también se sumaron al linchamiento de Elorza, exhibiendo en redes sociales una resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena, que determinó suspender al legislador de sus derechos partidarios por un año y la destitución de los cargos que ostenta dentro de la estructura organizativa de este partido político.

Así que no tardará el legislador en contestar la agresión, porque si él cometió actos de nepotismo y tráfico de influencias, el aún alcalde Gurría y su esposa no se quedan atrás, pues en repetidas ocasiones han sido señalados de tener en la nómina municipal a un buen número de su parentela.

Elorza tiene material de sobra, y no tardarán sus allegados en soltar metralla y exhibir el cochinero de Gurría.

Y mientras ellos se ocupan en descubrir quién es el más corrupto y sinvergüenza, el municipio de Tapachula sigue sumido en la inseguridad, en el vicio y la prostitución. No hay obras de alto impacto social y, por si fuera poco, existe una grave crisis migratoria.

Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana. ¡Animooo!

Comentarios y denuncias: [email protected]

Visita: www.elorbe.com.mx #TodosSomosElQuintoPoder