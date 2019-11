EL QUINTO PODER DE MEXICO

Desconocimiento Total de Gurría

Ernesto L. Quinteros

El todavía presidente municipal de Tapachula, Oscar Gurría Penagos, sigue dando muestras de que “desconoce por completo cuáles son las necesidades más apremiantes de la población del municipio”. Y anda dando garrotazos de ciego.

No sabe cuáles son los reclamos constantes de los ciudadanos que a diario utilizan los medios de comunicación para denunciar su incapacidad en el cargo.

Ya lleva un año y semanas como Presidente Municipal y todavía no alcanza a conocer qué es lo que sucede en las diferentes colonias y comunidades.

¿O el Edil morenista está haciendo alarde de su inexperiencia, o será que en realidad que vive en una cápsula?, en donde no lee periódicos, no escucha radio, no ve televisión y tampoco mira qué pasa en las redes sociales.

Entonces, ¿estará aislado?

El comentario viene a colación porque este jueves por la mañana, nos salió con la puntada de que va a realizar una “consulta ciudadana”, según, para que la población tapachulteca lo oriente y le diga en qué rubro se necesita más inversión. En pocas palabras se quiere dar baños de pueblo y se quiere hacer notar como un gobernante incluyente, pero es más falso que un billete de quince pesos.

Incluso invitó a universitarios a participar en esta supuesta consulta. Háganme bendito favor.

Cuando miré en las redes sociales el anunció casi muero de risa, pues vino a mi mente de inmediato cuando el todavía candidato, ahora alcalde, recorría colonias y comunidades diciendo que tenía experiencia y que él sí sabía qué le dolía a Tapachula, pero por lo visto eso ya se le olvidó en el momento que tomó el cargo.

Pero bueno, supongamos que Gurría tuvo una campaña tan agitada, que no logró recabar los datos de las necesidades más apremiantes de la población, y que por ello carece de información y no sabe en dónde invertir los recursos de los tapachultecos.

Sin embargo, se supone que semanas antes de ser Presidente Municipal, hizo “foros ciudadanos”, en donde participaron representantes de sectores productivos, organizaciones sociales, cámaras, colegios, colonias etcétera, de toda la geografía local. En donde también se recogieron propuestas de trabajo, inconformidades, y prioridades por atender. Por cierto, este rotativo le hizo el favor de presentarle, a través de un representante, diferentes proyectos de interés colectivo. Que, ¿ya se les olvidó?, ¿o son de lento aprendizaje?

De ser así, únicamente le tomaron el pelo a todos los ciudadanos que participaron en esos foros.

Tratando de ayudar al doc, supongamos también, que por circunstancias de la vida se les extravió toda esa información, y que no pudieron hacer nada al respecto.

Entonces, ¿de qué les sirvió el Plan de Gobierno Municipal?…sí, el mismo que les hizo el favor de elaborar y entregar la Universidad Autónoma de Chiapas.

Ya que dicho plan es el documento que sirve como eje rector de la administración pública municipal. En donde, por cierto, también vienen plasmadas las fortalezas y debilidades de las diferentes áreas del Gobierno Municipal. Así como establece programas, proyectos y acciones prioritarias del Gobierno Municipal en beneficio de la población.

Documento que, por cierto, quiero suponer que ya leyeron, tanto el Edil como los Secretarios y Directores de las diferentes áreas del Ayuntamiento. Entonces, ¿para qué la consulta ciudadana?

La realidad, lo único que demuestra con esta acción, es que, como Presidente Municipal de Tapachula no tiene ni la experiencia, ni la capacidad; tampoco programas o proyectos, al parecer, entró al gobierno a ciegas.

Hacer una consulta ciudadana a estas alturas de la administración, suena como burla porque entonces los ciudadanos harán otras preguntas. Por ejemplo, ¿por qué no hizo una consulta ciudadana para hacer el contrato millonario de los recolectores de basura?

O, ¿por qué no consultó a los ciudadanos tapachultecos si quería que se elevarán las tarifas de agua potable?, en fin, los cuestionamientos de sus malas decisiones y acciones son muchas. Y ahí si no preguntó absolutamente nada.

Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana. ¡Ánimo!

Comentarios y denuncias: [email protected]

Visita: www.elorbe.com.mx

#TodosSomosElQuintoPoder