OPINIÓN PÚBLICA

¿Importación de Chatarra?

Gonzalo Egremy

*En el Congreso de la Unión congelan unos meses Ley de Derechos, en materia de regularización de vehículos importados de EU.

*México y Centroamérica considerados traspatio de carros “chatarras” gringos; la introducción de esos automotores afecta a industria automotriz.

Los Diputados, en el análisis de la Miscelánea Fiscal 2020, dejaron para mejores tiempos la regularización de millones de automóviles y camiones denominados “chocolates” al haber ingresado de manera irregular al país.

Discutían en la Cámara baja la Ley Federal de Derechos, con los cambios enviados por el Senado, pero como a los de Morena les urge la aprobación del Presupuesto de Egresos, hicieron a un lado, momentáneamente, el tema de regularizar los vehículos “chocolates”.

Y es que esa clase de automóviles son un problema en el país, de los cuales no hay información y representan por ello una amenaza en términos de seguridad.

Desde inicio de los años 90’s se recrudeció la importación de vehículos de modelos atrasados y dañados de Estados Unidos a México y a Centroamérica.

En casi tres décadas, varias ciudades mexicanas, guatemaltecas, hondureñas y salvadoreñas han sido “llenadas” con esa clase de automóviles.

Prácticamente las localidades antes señaladas, están convertidas en patios de vehículos chatarra estadounidense.

La importación que realizan muchas personas dedicadas a ese rubro, es legal, sin embargo, los adquirientes de los vehículos difícilmente logran obtener, después, las refacciones cuando se descomponen.

Esa importación ha golpeado la industria automotriz nacional, que se ha visto en la necesidad de cancelar cientos de miles de fuentes de empleo.

Personas que conocen el rubro, revelan el “negociazo” económico de algunos dirigentes en la regularización de esa clase de carros.

“Algunos se han enriquecido al otorgar, previo pago, ‘engomados’ con las siglas de la organización que representan para los vehículos extranjeros”.

Gamaliel Barrios, vendedor de automóviles usados, añade que la regularización de carros “chocolates” les ha dado también a los dirigentes de organizaciones “campesinas”, poder político.

“Mediante el chantaje a autoridades, y afectando con ataques a las vías de comunicación, con los ‘autos chocolate’, han logrado hasta cargos en la administración pública”.

Pero además, en varios hechos delictivos perpetrados en la región de la Sierra Madre, Frontera, Costa, Soconusco, en Los Altos del Estado, en la Fraylesca, en el Norte y Centro de la entidad, aparecieron en escena vehículos extranjeros sin placas y el logotipo de la organización que los ampara.

“El Congreso de la Unión hizo posible allá por los 90’s la importación de automotores, de los Estados Unidos a México, pero con ciertas características”, tecleamos hace algunos años.

Una de las particularidades era que fueran camionetas Pick Up y de modelo, cuando menos, diez años de antigüedad.

La idea de los legisladores era apoyar, con esas unidades automotrices, al campesino o ejidatario nacional, para sus labores en el campo.

Pronto surgieron los liderzuelos que vieron que la importación de vehículos era toda una mina de oro para ellos, y se dedicaron al engomado.

Casi treinta años después, los mismos trámites para las camionetas Pick Up son utilizados para regularizar otra clase de vehículos.

Tienen facultades para intervenir en este tema, autoridades de Hacienda, Aduanas, de la SCT y Tránsito del Estado.

Y una opción para, verdaderamente, regularizar los automóviles extranjeros, sería establecer trámites menos engorrosos y burocráticos.

Pero una obligación de los verdaderos propietarios de los automóviles extranjeros, es acudir personalmente ante Hacienda a pagar sus impuestos y obtener la documentación en regla para circular con todas las de la Ley.

Y los señores legisladores, revisar si aún persisten las necesidades que dieron origen a la autorización en la Ley de la importación de vehículos, o de lo contrario, revocar la misma para evitar que los Estados Unidos sigan usando a México y otros países de traspatio de chatarra, ¿no cree usted?

Bisbiseo

A los Senadores de Morena y a sus aliados no les resultó cómo tramaron la llegada de doña Rosario Piedra Ibarra a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos//Al grado de que cinco Consejeros de la CNDH renunciaron ayer al considerar que el arribo de doña Rosario, es ilegitimo y que no garantizará la Ley en beneficio de las víctimas//Todo hace suponer que ese caso irá hasta a un tribunal internacional (pasando antes por la SCJN)//El asilo aquí en México, con visa humanitaria, para el expresidente de Bolivia, Evo Morales, hizo saltar ayer que el Estado Mayor Presidencial no fue disuelto, sino que sus integrantes retornaron a actividades castrenses en la SEDENA, y hoy que requieren de sus conocimientos de brindar seguridad personal a un expresidente, fueron llamados a activos//En local, hasta ayer al momento de redactar la presente, la Fiscalía General del Estado no había dado a conocer avances en la investigación sobre el ataque con armas de fuego perpetrado a uno de los hijos y nuera de la exalcaldesa de Suchiate, Matilde Espinoza Toledo//¡Cuidado con El Buen Fin!, no se endeude, y tenga precaución con lo engañosa de la propaganda de las ofertas//Salud