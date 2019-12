EL QUINTO PODER DE MEXICO

Obregón, en el Olvido

Ernesto L. Quinteros

El ejido Álvaro Obregón es una de las comunidades más grandes del municipio de Tapachula, su crecimiento en los últimos diez años ha sido notorio, pues hoy en día podemos decir que cuenta con más de 15 mil habitantes.

Al igual que otros centros poblacionales importantes de la geografía local como Puerto Madero, Carrillo Puerto, El Edén, Pavencul entre otros, en tiempos electorales se caracterizan por definir los triunfos de los candidatos. Precisamente porque ya cuenta con un número importantes de votantes.

Pero como suele suceder, los gobernantes como el todavía presidente municipal de Tapachula, Oscar Gurría Penagos, se olvidan de lo que prometieron.

En pocas palabras, Gurría ha sido ingrato con esta comunidad, a pesar que en la pasada jornada electoral le dio la confianza con una votación importante.

A un año y meses de distancia de aquella jornada electoral, las promesas de mayor seguridad pública, pavimentación de calles, apoyos al campo, educación y salud pública siguen sin ser cumplidas.

Álvaro Obregón está prácticamente en el olvido, quienes habitan en esta comunidad ya se arrepintieron de haber apoyado a Gurría para que llegara a la Presidencia Municipal, pues carecen de diferentes servicios públicos, y la atención de las autoridades locales es nula.

Crece Incidencia Delictiva.

Hace muchos años Álvaro Obregón era un poblado tranquilo, próspero, prácticamente todas las familias se conocían.

Sin embargo, hoy en día galopa la inseguridad, debido a la inoperatividad de la Policía Municipal. La caseta de vigilancia de la SSPM está prácticamente de adorno en esta comunidad.

Ante tal situación, David Casimiro Gutiérrez, habitante del lugar, solicitó públicamente la intervención de autoridades federales y estatales, para que envíen a la Guardia Nacional.

Y es que el problema de la inseguridad se agudizó con la llegada de cientos de indocumentados a este lugar.

Lo más lamentable es que mientras los habitantes de estas comunidades como Álvaro Obregón solicitan la atención de las autoridades municipales. El todavía alcalde de Tapachula, Oscar Gurría Penagos anda perdiendo el tiempo en hacer supuestas “consultas ciudadanas”, gastando recursos y tiempo.

Dejaron Crecer el Ambulantaje; Ahora no Saben qué Hacer.

Como ya lo hemos comentado en repetidas ocasiones en este espacio, mientras las autoridades migratorias no le den solución al problema de los miles de migrantes que siguen varados en esta ciudad, esta población flotante empezará a generar estragos en esta región.

Hay que decirlo, un buen número de ellos, ante la falta de empleo o actividad económica en la que se puedan entretener y poder subsistir, han optado por vender en la vía pública, y la problemática las mismas autoridades municipales la dejaron crecer, ahora no saben qué hacer. Con oportunidad, comerciantes establecidos del centro de la ciudad denunciaron la situación, pero no les hicieron caso.

El pasado fin de semana, decenas de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal fueron desplegados en el centro de la ciudad de Tapachula para tratar de desalojar a miles de migrantes convertidos en vendedores ambulantes, pero simplemente no lograron hacer nada.

Al contrario, los migrantes de diferentes nacionalidades, reprocharon al Gobierno Municipal que tienen derecho al trabajo y mientras las autoridades migratorias no les resuelvan su situación, seguirán vendiendo en las calles.

Y como suele suceder en estos casos, algunos funcionarios se han aprovechado del desorden y existen denuncias de que hay cientos de migrantes que están pagando cuotas por el “derecho de piso” a presuntos Supervisores del Ayuntamiento.

Por si esto fuera poco, aparte del ambulantaje, hay muchos migrantes que también ya le entraron a otros temas delicados en esta región de la frontera sur, como la prostitución, y otras actividades ilícitas, en donde son reclutados con mucha facilidad, sobre todo por su condición económica y social al estar migrando.

Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana. ¡Ánimo!

Comentarios y denuncias: [email protected]

Visita: www.elorbe.com.mx

#TodosSomosElQuintoPoder