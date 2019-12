ALFIL NEGRO

Caminando Pian Pianito

Oscar D. Ballinas Lezama

Bien dicen que no hay fecha que no se cumpla, ni deuda que no se pague; el gobernador Rutilio Escandón Cadenas rindió ayer su Primer Informe de Gobierno en el que dio a conocer los avances de su administración, destacando el rubro del combate a la corrupción.

Chiapas es una entidad muy difícil de gobernar, la diversidad de sus culturas y con grandes deudas económicas generadas por muchos de los malos gobernantes, que antecedieron al hijo pródigo de Venustiano Carranza; sin embargo, Escandón Cadenas no es de los que se rajan a las primeras de cambio, es una persona sencilla en su trato, hombre cabal y conocedor de la justicia, se tiró al ruedo y agarró el toro por los cuernos.

Para nadie es secreto que Chiapas había sido una de las entidades más olvidadas y marginadas por la federación, no quiere decir que ahora ya esté en jauja, sin embargo, el Ejecutivo chiapaneco tiene un as muy importante bajo la manga, su cercanía y amistad con el ‘Gran Tlatoani’, lo que puede ser determinante en la ayuda que el Gobierno Federal pueda aportar al Estado sureño.

El Gobernador dio a conocer en su informe, un dato muy importante para los habitantes del Soconusco, al hablar de una inversión de 350 millones de Pesos, con los que aseguró, se ha iniciado en Tapachula la reconstrucción y reparación de viviendas, de las 3,160 programadas a nivel estatal.

Habló también sobre una inversión autorizada de 44 millones de Pesos, para construir 34 aulas y 11 anexos en 18 planteles, esto dentro de las acciones de resiliencia (capacidad de resistir) y gestión de riesgos en las escuelas, sobre todo en el Colegio de Bachilleres de Chiapas, apuntó.

Dentro de la austeridad y el combate a la corrupción, precisó que su administración ha privilegiado la transparencia, utilizando la fiscalización de los recursos públicos, conforme a las disposiciones normativas; sobre el combate a la corrupción, enfatizó que la responsabilidad es de todos, sociedad y Gobierno.

Explicó que las acciones contra los actos de corrupción están encaminadas a erradicar el desvío de capitales y el lavado de dinero, delitos que menoscabaron el patrimonio económico de Chiapas: “No más empresas fantasmas en Chiapas, digamos no al enriquecimiento ilícito”, puntualizó.

Reconoció que, al tomar posesión como gobernante de esta entidad, se encontró con las arcas estatales muy endeudadas y con recursos financieros muy limitados, no obstante, afirmó, se está cumpliendo con el pago de las obligaciones que le heredaron los Gobiernos anteriores.

No dejó pasar el punto de haber terminado con los viajes de placer en avión de los funcionarios, lo que hacían a costillas del erario; ahora todos tienen que desgastar el caite en viajes terrestres o comerciales vía aérea, ejemplo que les ha dado el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien camina a ras de tierra para conocer al pueblo y la realidad que vive México, acotó.

Manifestó que en lo a relativo a la inseguridad, Chiapas está entre los Estados con menor tasa de delitos de alto impacto, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; para lograrlo, precisó el Ejecutivo Estatal, se han invertido 44 millones de Pesos en compra de patrullas, moto patrullas, esposas de plástico, uniformes, lo que se hizo llegar a 77 municipios chiapanecos, aseguró.

Entre lo más relevante en el tema de la seguridad, está el programa ‘Escudo urbano C5’, un sistema de video vigilancia que contará con 2 mil 675 cámaras con tecnología de punta.

Habló sobre temas de educación, salud, alimentación, turismo, ciencia y cultura etcétera, los que pian pianito se han venido desarrollando, aunque falta mucho por hacer, la voluntad y los primeros pasos por mejorar las condiciones paupérrimas de los chiapanecos, están a la vista, sin embargo, para lograr el cambio que se busca con la cuarta transformación, va llevar un buen tiempo y muchas ganas de trabajar con honestidad y profesionalismo.

En otros temas, todo listo para echar andar el 32 torneo de ajedrez internacional, Don Juan Zamora Velázquez, In Memoriam, donde las hostilidades deportivas darán comienzo el próximo viernes 13 de Diciembre en Tapachula, se espera una numerosa participación de ajedrecistas locales, nacionales e internacionales que durante tres días con sus respectivas noches, celebrarán una verdadera fiesta como familia ajedrecista.

Alguien escribió que actualmente vivimos una nueva era globalizada, masificada, tóxica para las nuevas generaciones, siendo el ajedrez una maravillosa herramienta para lograr que nuestros hijos, nietos y demás niños y jóvenes de ambos sexos, puedan pensar, analizar, crear, jugar y concentrarse, mientras confraternizan y compiten con valor éticos, reglas claras y que antes de una partida, se den la mano y después también, con una actitud de caballeros, que en la sociedad actual se está perdiendo.