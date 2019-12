EL QUINTO PODER DE MEXICO

¡Cuidado con Defraudadores!

Ernesto L. Quinteros

Desde el año 2010 en la región Costa Soconusco se han venido detectando bandas de “estafadores”. En aquel entonces utilizaban empresas fantasmas, principalmente cajas de ahorro que montaban en cuestión de días, realizaban la inauguración de oficinas y contrataban personal.

La operatividad del negocio parecía normal y para enganchar a sus víctimas ofrecían rendimientos superiores a los que dan los bancos. Incluso hubo algunas que ofrecían multiplicar al doble el ahorro de sus clientes en un año o menos, según la inversión que desearan depositar, ya que entre más ahorraban, más ganaban supuestamente.

Miles de personas fueron defraudadas por este tipo de “empresas fantasmas”, la mayoría perdió el patrimonio que habían logrado hacer con mucho esfuerzo por varios años.

Las denuncias ante las autoridades llovieron por cientos, pero no hubo resultados en muchas de estas investigaciones.

Después de que se publicó en los medios de comunicación las denuncias, dichas empresas desaparecieron, cerraron sus puertas, y de los responsables no se supo nada.

En esos años, ese era el modo de operar de “los defraudadores”, que abrían y cerraban cajas de ahorro en diferentes partes del país.

Sospechosamente, en la gran mayoría de los casos denunciados, no hubo una investigación seria al respecto, pues se sabe que los delincuentes lograron amasar una fortuna defraudando a la población.

Sin embargo, estos delincuentes han venido modificando sus formas de “estafar”, por lo que es importante estar alerta.

La Nueva Estafa.

En este rotativo le informamos que ahora los delincuentes dedicados a la defraudación están utilizando nuevas actividades para poder obtener ganancias ilícitas.

Esta semana un grupo de personas en Tapachula fue defraudado con la supuesta contratación de empleados para la empresa refresquera Coca Cola.

Las víctimas informaron que en las redes sociales se difundió la apertura de una bolsa de trabajo de esa firma, en la que los aspirantes tenían que reunir una serie de requisitos y exámenes para poder calificar a varios puestos ofertados.

Una vez que las víctimas cumplieron con todos los requerimientos, les informaron que sólo les faltaba cumplir con el pago de los exámenes antidoping o pruebas toxicológicas, y que tenían un costo de 380 Pesos. Importe que tenían que pagar el 8 de Diciembre.

Los depósitos se tendrían que hacer a nombre de “Lic. Maybeth Eunice Martínez Cuevas” al número de cuenta 4766-8414-9654-4894, en Banamex o en cualquier Oxxo.

De esa manera defraudaron a muchas personas muy fácilmente, debido a que si hay algo de lo que carece esta región, es empleo.

Así que estimado lector, hay que estar atentos para no caer en las manos de estos delincuentes.

Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana. ¡Ánimo!

