EL QUINTO PODER DE MEXICO

¡Descarado Nepotismo!

Ernesto L. Quinteros

Al todavía presidente municipal de Tapachula, Óscar Gurría Penagos le siguen metiendo goles sus mismos empleados y cercanos, y los principios básicos del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) se los siguen pasando por el arco del triunfo.

El lema de “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, resulto ser una simple frase trillada del pasado proceso electoral, para funcionarios locales.

Es del dominio público el nepotismo cometido por el Edil y su esposa Laura García Arjona, gracias a múltiples denuncias de los mismos militantes de MORENA.

Pero una cosa es el nepotismo del Edil y su cónyuge al interior de la caja de cristal, y otra la que cometen sus cercanos.

Vía correo nos hicieron llegar las presuntas irregularidades que comete el oficial mayor, antes área conocida como Secretaría de Administración. Pues resulta que el titular de dicha dependencia, Florentino González Maldonado, es señalado de imitar las mañas de su patrón y decidió despacharse con la cuchara grande.

Y es que aseguran que ya metió a trabajar a su mujer y a su cuñado al Ayuntamiento, cayendo en un nepotismo descarado, algo que ya no extraña a nadie en esta localidad. Total, no pasa nada, y por más denuncias, señalamientos y cuestionamientos públicos que hace la población simplemente no se aplican las leyes existentes.

Pero ¡aguas!, el Edil no tardará en estar entrampado en un problema mayúsculo y ser multado, incluso hasta con cárcel, por no cumplir con la ley de transparencia gubernamental, y todas las disposiciones de ley en este tema. Ya que el Director General de Transparencia del Ayuntamiento, Carliomar Eduardo González Gálvez es “hijo del Oficial Mayor”. Sí, estimado lector, así andan las cosas en este municipio.

Y es que antes de Oficial Mayor, Florentino González era el Director de Transparencia, y le dejo el cargo a su hijo, Carliomar. ¡Chulada de cuarta transformación! ¿No cree?

En pocas palabras, el área encargada de adquirir bienes y servicios para el Ayuntamiento, en este caso la Oficialía Mayor, nunca será observada o señalada por la Dirección de Transparencia, ya que todo está en manos de familiares. Y eso aquí y en china se llama “nepotismo”.

Lo curioso es que hace varias semanas, empleados de la oficina de Gurría andaban buscando al culpable o culpables de filtrar la lista de proveedores de publicidad, y se comenta que hasta despidieron y le aplicaron la ley del hielo a algunos. Pero nadie le preguntó a la Dirección de Transparencia del asunto, ¡ja! No cabe duda que de que los hay, los hay.

Por cierto, ya nos hicieron llegar el archivo completo en PDF, de todos los oficios contestados por dicha área, que de transparencia no tiene nada.

¡Urge Poner un Alto Incremento de Precios!

El incremento en diferentes productos y servicios en diferentes regiones del país es desmedido, y urge poner un alto a la escalada de precios.

De nada servirá el incremento al salario mínimo anunciado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador si no hay un control en el incremento a los productos de la canasta básica, y algunos servicios de primera necesidad.

Como en este rotativo se lo informamos, Gobierno, patrones y trabajadores acordaron incrementar a partir de Enero del 2020 el Salario Mínimo General de 102.68 Pesos a 123.22 Pesos diarios, luego de las negociaciones que se realizaron por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos.

Sin embargo hay regiones en el país, como en esta frontera sur, en donde las enfrentan una dura situación económica, derivado de los abusos en diferentes precios a productos y servicios.

Precisamente sobre esta situación se pronunció el Secretario General de la Federación Obrera Revolucionaria del Estado de Chiapas, Teodoro Vázquez Castillo, y señaló que de muy poco servirá el incremento al salario mínimo, si el costo de servicios de energía eléctrica, agua, transporte, entre otros, sigue incrementando de manera desmedida.

Es ahí en donde las autoridades federales deben de implementar nuevas estrategias para establecer “un control en los precios” de productos y servicios. Ya que de lo contrario seguiremos en las mismas.

Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana. ¡Ánimo!

Comentarios y denuncias:

[email protected]

Visita: www.elorbe.com.mx