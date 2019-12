EL QUINTO PODER DE MEXICO

Mazatán en el Ojo del Huracán

Ernesto L. Quinteros

El todavía presidente municipal de Mazatán, Gilberto Barrientos Coyotzi, mantiene a su municipio en el ojo del huracán político debido a su falta de capacidad para gobernar.

Sin un programa de Gobierno Municipal que le permita realizar acciones en beneficio para la población y sin un equipo de trabajo comprometido con su pueblo, el Edil sigue dando garrotazos de ciego.

Los señalamientos de inconformes en contra de su mala administran van desde falta de obras sociales y servicios públicos, hasta las calenturas políticas-electorales adelantadas.

Y es que los habitantes de este municipio costeño aseguran que la mayor parte de su gabinete y funcionarios de primer nivel, son personas de otros municipios, como Tapachula y Huixtla. Como que si en Mazatán no existieran personas con capacidad.

Posiblemente, este detalle no tuviera relevancia si existieran resultados tangibles, sin embargo, la realidad salta a la vista, pues en este municipio galopa la inseguridad, la falta de obras sociales como pavimentación de calles, alumbrado público, servicio de agua potable, etcétera.

Lo que sí ha crecido en este bendito pueblo que sigue sumido en la pobreza y la marginación, es la lista de los pretensos a relevar en el cargo a Coyotzi.

Como se lo dimos a conocer en entregas anteriores, por increíble que parezca, dicho Edil presuntamente ya anda en busca de la persona que va a impulsar para que sea el próximo Presidente Municipal de esta localidad. Total, los problemas de este municipio pueden esperar.

A nuestro correo electrónico nos llegó la información que a la lista de los pretensos, presuntamente se suma la Síndico Municipal, Andrea Wong, a quien han visto más movida, y no se pierde ni un solo evento social en busca de reflectores. ¿Será posible tanta belleza? ¿Por qué tan adelantados? ¿Cuál es la prisa?

Debito a toda esta situación, la población mazateca está decepcionada de su Gobierno Municipal y del Alcalde, quien lejos de cumplir compromisos con la población, anda distraído en otros asuntos.

Por simple lógica, a la persona o funcionario que decida Gilberto Barrientos apoyar como el candidato de su gobierno, sin temor a equivocarme va a morder el polvo en el próximo proceso electoral, ya que los resultados de su administración son nulos.

Cae Ocupación Hotelera.

La ocupación hotelera cayó a un 50 por ciento en Tapachula y la región fronteriza, esto debido a la negligencia y falta de capacidad de funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM), quienes mantienen un tortuguismo en los trámites para entregar las Tarjetas de Visitante Regional (TVR) a turistas procedentes de Centroamérica, principalmente de Guatemala.

Al respecto Miguel Reyes del Pino, integrante de Unidad Ciudadana, denunció que en años anteriores en estas fechas la ocupación hotelera se encontraba en un 80%.

Desafortunadamente, esta problemática no es de ahorita, es prácticamente de hace varios meses, pues es del dominio público gracias a denuncias hechas por turistas chapines, que del lado guatemalteco la Tarjeta de Visitante Regional es vendida por presuntos elementos del INM. Todo porque en estos momentos a los habitantes de la República de Guatemala les favorece el cambio de moneda de Quetzal a Pesos Mexicanos “al dos por uno”.

Así que tomado en cuenta este detalle, seguramente la problemática va a continuar. La pregunta es ¿quién se está llevando las ganancias de la presunta venta de la TVR?, pero sobre todo, ¿quiénes están involucrados?

Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana. ¡Ánimo!

