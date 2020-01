EL QUINTO PODER DE MEXICO

Recursos de Salud, la Disputa

Ernesto L. Quinteros

Después de la seguridad pública, el tema de la salud pública, es de los rubros que el Gobierno en turno a nivel federal debe de atender con una manera muy especial.

La población lo que requiere al final del día, son resultados, no les importa si es Seguro Popular o es Instituto de Salud para el Bienestar.

Es sencillo, en los medios nacionales se ha posicionado el tema, por diferentes denuncias, las principales el desabasto de medicamentos y la falta de atención en algunas especialidades para pacientes con diversas enfermedades crónicas.

Sin embargo la disputa entre autoridades federales y Gobernadores de algunos Estados es en realidad por “el manejo de los recursos millonarios” en este rubro.

Algunos Gobernadores han visto en la federalización de los sistemas de salud como la oportunidad de deslindarse de responsabilidades en un tema muy sensible, como es la salud pública. Mientras que otros lo ven desde otra perspectiva, pues ya no dispondrán de esos recursos.

El argumento de algunos mandatarios sobre la oposición al INSABI, es que no hay reglas de operación, las que supuestamente se publicarán hasta Junio del presente año, por lo que en algunas entidades del país seguirán atendiendo a la población bajo el esquema de “Seguro Popular”.

Los mandatarios de Aguascalientes, Martín Orozco; de Guanajuato, Diego Sinhue; de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca; de Querétaro, Francisco Domínguez Servién; de Baja California, Carlos Mendoza Davis, todos de Acción Nacional, y de Jalisco, Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano, no han signado todavía el convenio, y obviamente rezarán las leyes existentes del “Estado libre y soberano” para defender su decisión.

El decreto que da vida al organismo establece que el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador transferirá dinero para la atención y medicamentos gratuitos a las entidades a través de acuerdos de colaboración, pero las que prefieran no hacerse cargo de los servicios podrán acordar con el Instituto que organice, opere y supervise la prestación de servicios.

Y mientras esto sucede, en diferentes entidades del país siguen sufriendo de desabasto de medicamentos y de un mal servicio en el sistema de salud, por lo que urge agilizar el apoyo a la población en este tema. Porque la promesa del Gobierno de la cuarta transformación es que la atención médica para pacientes con enfermedades graves será gratuita.

Así como falta ver qué dice en realidad el bendito “catálogo de enfermedades catastróficas».

Pero insistimos, la disputa entre Federación y Estados es por obtener el control de los millonarios recursos que se destinan a la salud pública.

CECOFAM, un Espacio de Convivencia.

Hay espacios que son necesarios para familias que están en un proceso de dirimir algún problema.

Por ello, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas inauguró en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez el Centro de Convivencia Familiar (Cecofam), perteneciente al Poder Judicial del Estado, un espacio físico en el que niñas, niños y adolescentes podrán convivir en un entorno sano, amigable y cordial con sus madres y padres, quienes se encuentran en procesos judiciales de separación.

Tras recorrer las instalaciones del Cecofam, junto al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Juan Óscar Trinidad Palacios, el mandatario estatal indicó que con la consolidación de este proyecto se cumple el compromiso de brindar a las y los chiapanecos las herramientas necesarias para restaurar la paz familiar, mediante la resolución de conflictos a través del diálogo y la conciliación.

Ya No hay Dinero Para Renta.

Hablando del sistema de salud, todo indica que en la Jurisdicción Sanitaria No. VII en Tapachula, se terminó el recurso para rentar diferentes inmuebles que albergan oficinas de programas y dependencias de la SS.

Así que muchas oficinas empezarán a ser concentradas en las instalaciones del Hospital Regional, al sur de la ciudad.

El gasto en renta de inmuebles, simplemente ha sido exagerado, y hoy se requiere de un mejor uso de estos recursos.

Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana. ¡Ánimo!

