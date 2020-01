OPINIÓN PÚBLICA

Lastimosa Tarifa de Luz

Gonzalo Egremy

*Chiapas aporta tres cuartas partes de la energía hidroeléctrica al país, y la SHCP y CFE aplica aquí tarifas demasiado altas a usuarios empobrecidos.

*AMLO dice que CFE está económicamente en la quiebra y que no habrá aumentó en las tarifas, pero los recibos de ahora llegaron de miles de Pesos.

Las facturas de la CFE, del último bimestre del año pasado, empezaron ser entregados en las vivienda el pasado fin de semana en esta ciudad.

Solo ver el total, en un caso particular, cinco mil sesenta y tres Pesos, provoca casi el infarto; y esa familia ni siquiera instaló foquitos ni árbol de navidad y ninguna clase de luces en Diciembre último.

En Sonora, el fin de semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador, a la exigencia de ciudadanía de bajar las altas tarifas eléctricas, expuso la realidad que padece la CFE.

“En cuanto a la necesidad de reducir la tarifa de la luz, recuerdo que hace aproximadamente treinta años inició el proceso de privatización que dejó a la CFE únicamente con la cobertura del 56 por ciento del servicio nacional y económicamente en la quiebra”, dijo.

Y agregó “por lo que el gobierno federal trabaja en el rescate de la producción de energía que hará posible la mejora para los usuarios:

“Sí, vamos a bajar el precio de la luz, nada más que me esperen porque dejaron quebrada la Comisión Federal de Electricidad. Ya cumplimos con no aumentar el precio de la luz ni va a aumentar, y va a bajar una vez que pongamos orden y que terminemos de limpiar la corrupción en la CFE”, afirmó AMLO.

Pero algo raro está ocurriendo porque a los usuarios nos llegaron los recibos en estos días de Enero 2020, con sobreprecio las tarifas del bimestre anterior, Noviembre-Diciembre.

¿Porqué a Chiapas, que produce las tres cuartas partes de la energía hidroeléctrica que la CFE comercializa en todo el país y aún a Guatemala, no nos aplican la tarifa IF la más baja, como sí lo han hecho ya desde el año pasado en Tabasco, tierra natal de AMLO?

Las tarifas eléctricas para los sectores residenciales (viviendas) e industriales, han aumentado, aunque al Presidente le reporten que no.

Si la administración de López Obrador canceló ya la mala reforma energética que realizaron priistas-panistas-perredistas encabezados por Enrique Peña Nieto, ¿por qué a los usuarios de viviendas nos siguen llegando las facturas con tarifas estratosféricas?

La Comisión Federal de Electricidad tiene dividido en regiones a todo el país: Sur, Noreste, Norte, Central Peninsular, y no creemos que sólo a Tabasco no le hayan llegado los recibos del último bimestre con aumento.

Más de 31 millones de usuarios del servicio doméstico pagaremos en este mes de Enero ese aumento por el consumo de luz en los hogares.

En el caso de las casas del país de alto consumo, conocidas como DAC, el cargo fijo por mes era (2016) de 90.09, cuando en Julio de 2015 fue de 83.65 Pesos, un incremento de 8 por ciento, entonces.

El cargo por kilowatt hora (KWh), es decir por “unidad de luz”, para este mismo segmento de consumidores en 2015 era de 3.38 Pesos por Kwh y en 2016 de 3.61, esto solo para la región central.

A los industriales sus costos fijos por producir, también les aumentaron en 2016 relación al mismo mes del año 2015.

Actualmente no se sabe las causas por las que esa “Empresa Productiva del Estado” cobre más cara la venta de electricidad del último bimestre del 2019.

Sin embargo, de nuevo la carga en los aumentos de tarifas y precios de bienes, productos y servicios, recae en los bolsillos de los jefes de familia.

El incremento ahora en las tarifas de luz, sin duda vendrá a dañar más la economía en los hogares y de las clases sociales más desprotegidas, ¿no cree usted?

Bisbiseo

Recordamos que en El gobierno anterior de Peña Nieto, publicitaban que supuestamente “la separación legal permitirá que la CFE sea más competitiva en el nuevo sector eléctrico, al contar con empresas especializadas en cada una de las actividades de generación, transmisión, distribución y suministro”//La realidad que vivimos como pueblo, es muy distinta a lo que planteaban los Gobiernos cuando privatizaban las empresas del Estado, a la sazón, recordamos a Telmex (¿quién la compró y quiénes son socios actualmente?; ¿Slim, Salinas de Gortari y otros exgobernantes?); ferrocarriles, bancos, y en Pemex hasta que entró a la Presidencia AMLO, nos enteramos del jugoso y multimillonario (en Dólares) negocio del huachicoleo//Lamentable que los casos de feminicidios en Chiapas vayan a la alza//Ayer localizaron sin vida a otra menor de edad (17 años) en Mapastepec, que apenas una noche antes había sido prácticamente secuestrada//Antes se habían registrado tres feminicidios: el pasado seis de Enero en Tonalá asesinaron a María Adalith «N»; el pasado viernes 10 una niña de 14 años estudiante en el municipio de Benemérito de las Américas, el mismo día una niña de seis años en Cacahoatán, y ayer la jovencita en Mapastepec//Salud