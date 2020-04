EL QUINTO PODER DE MEXICO

Por Ernesto L. Quinteros

Los Implacables Cobros de CFE

Para la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sus directivos y personal, no hay contingencia sanitaria y menos consideraciones para cobrar los recibos por el suministro de energía eléctrica a lo largo y ancho del país. Todo lo contrario, siguen cobrando de una manera abusiva y que en estos momentos difíciles ofende a los mexicanos.

Mientras que en otras naciones de diferentes partes del mundo condonan el pago de servicios básicos a la población y anuncian paquetes económicos millonarios para ayudar a sus ciudadanos, en nuestro país no hay prorroga y menos la suspensión de pagos de una empresa que supuestamente es del pueblo. ¿O será que ya no es del pueblo?

Son millones de mexicanos los que están en su casa por recomendaciones de la Secretaría de Salud Federal, y es lógico que se incremente el consumo de energía eléctrica en millones de hogares.

Y a pesar de la contingencia los recibos de la Comisión Federal siguen llegando, y la amenaza disfrazada de advertencia de “corte” si no hay pago.

¿Es mucho pedir que condonen el pago de energía eléctrica por lo menos tres meses en nuestro país? Yo no lo creo, hay países más pobres que el nuestro y lo están haciendo, ejemplos podemos poner muchos en América Latina, ya que en este momento es cuando la población quiere ver esa solidaridad, ese apoyo, no sólo de los gobernantes, sino también de las empresas que en teoría son del pueblo Mexicano como la CFE.

Según informes de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), antes de que iniciara la contingencia sanitaria una de las empresas más demandadas por abusos en los cobros de recibos y el mal servicio era precisamente la CFE.

Hoy que estamos en la etapa dos de la contingencia sanitaria ¿Con quién se queja la población? Si el personal de Profeco ya no mira lo duro si no lo tupido, debido a que andan supervisando diferentes comercios, porque los productos de la canasta básica en algunos lugares han alcanzado niveles exagerados. Sin embargo, en ciudades como Tapachula ya no hay oficinas de la dependencia que cuiden a los consumidores porque se las llevaron a Tuxtla Gutiérrez.

Por eso urge que se considera dentro del plan de atención a la contingencia sanitaria la condonación de pago de algunos servicios, mínimo el del servicio de energía eléctrica, por lo menos mientras dura la contingencia, porque la población que está en casa hoy en día ya no quiere ni encender el ventilador y el televisor, debido a que los recibos están llegando ¡carísimos! Y en nuestro municipio y la región Costa Soconusco el calor está a todo lo que da, por lo que hay que encender el ventilador, ya no como un lujo sino como una necesidad.

Por eso hoy, nuestra gente, los ciudadanos de a pie, no solo apelan a la comprensión de su gobierno, sino también de sus instituciones y trabajadores.

Qué bueno sería que desde el inicio de la contingencia el sindicato de la CFE, trabajadores y directivos de la Paraestatal, hubieran presentando de manera conjunta al gobierno morenista un “plan o estrategia para apoyar a la población”. Si eso hubiera ocurrido, estaríamos hablando de una estupenda iniciativa que todos aplaudiríamos en este momento. Desgraciadamente, no ha pasado eso, han actuado con indiferencia, se han vuelto insensibles al dolor y las necesidades del pueblo.

Tengo muchos amigos que trabajan en la Paraestatal, que gracias a una lucha sindical hoy no pagan el suministro de energía. Eso es bueno, pero hoy estamos en contingencia todos, y es tiempo de solidarizarse ¿no creen? Pero la mejor opinión es la de usted estimado lector.

Por cierto, ¿qué dirá de todo esto el director general de la Comisión Federal de Electricidad en nuestro país, Manuel Bartlett Díaz el priísta incrustado en el gobierno morenista? ¿Será que también hoy se le cayó el sistema?

Solidaridad en la contingencia

Después del mensaje e informe a nivel nacional del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, muchos quedamos con más preguntas que respuestas. La solidaridad de funcionarios federales y legisladores ha sido muy rogada, casi a la fuerza, para apoyar económicamente a millones de familias afectadas por la contingencia sanitaria provocada por el Covid-19.

Hay que recordar que no solo se trata de la salud de la población, sino también de las afectaciones a la economía nacional. Desgraciadamente, en nuestro país, la pandemia está dejando como efecto secundario a millones de personas sin trabajo y sin el sustento diario para sus familias.

En fin, por lo pronto hay que seguir las recomendaciones de las autoridades de salud y hay que seguir quedándose casa.

Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana. ¡Animooo!

