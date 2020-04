ALFIL NEGRO

“En la vida nada está escrito en piedra” (refrán popular)

¡Quédate en casa!

Oscar D. Ballinas Lezama

El Gobierno Federal a través del doctor Hugo López Gatell, dio a conocer que México entró en el pico de la pandemia, por lo que el número de infectados podrían ir en disminución después del 8 y 10 de Mayo; una predicción, hecha conforme a los datos arrojados por otros países que ya alcanzaron la cúspide del Coronavirus.

La otra noticia importante la dio el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, quien manifestó que el próximo 17 de Mayo los estudiantes de este país regresarán a clases en los diversos municipios que estén libres de riesgo por el Covid-19, añadiendo que, para el día primero de Junio, se prevé que todos los educandos regresarán a los salones de clases.

Moctezuma Barragán, al igual que López Gatell, le apuestan a un escenario en el que la gente obedezca las medidas preventivas, lo que evitará la expansión del letal virus; desafortunadamente no todas las personas están acatando las medidas preventivas, lo que puede ser un mal augurio que podría romper las predicciones oficiales.

Solo Dios puede saber a ciencia cierta las fechas exactas de todo lo que está por venir, sin embargo, eso no quiere decir que los científicos no puedan predecir o referenciar bajo sus análisis, las fechas aproximadas en que estas enfermedades pueden dar un giro positivo o negativo, siendo el parámetro de que la información vertida en forma oficial, no está hecha a ‘ojo de buen cubero’.

López Gatell, sin tratar de generar desasosiego en la asustada sociedad mexicana, puso en la mesa la posibilidad de que la pandemia pudiera tener un rebote dramático, en el caso de que la gente se niegue a obedecer las reglas sanitarias; sucedió en España, Italia y Estados Unidos, naciones que por la desobediencia civil están siendo rebasadas por la peste del Covid-19; en el pecado llevaron la penitencia, ya se habla que podrían entrar a fase cinco y eso sería una súper tragedia.

México no cuenta con una infraestructura sanitaria a la altura de los países del primer mundo, que siendo claros no es culpa del actual Presidente, sino un mal heredado por sus antecesores, sin embargo, la desesperación de sus connacionales lo están poniendo contra la pared al solicitarle explicaciones de los motivos que no se hayan adquirido hasta la fecha, suficiente material para realizar las pruebas que detecten a los contagiados.

Es muy importante que se obedezcan las instrucciones del Sector Salud; los que puedan quédense en su casa, quienes salgan obligados por las circunstancias utilicen cubre bocas, guarden la sana distancia y lávense continuamente las manos, ¡esto no es un juego, de nuestra obediencia civil, depende la vida de todos!

Las autoridades de Salud en los tres niveles de Gobierno, siguen machacando el tema de las personas se cuiden por sí solas, sin embargo, aún hay mucha resistencia por la gente con falta de educación en salud; se nos pinta un panorama no muy halagador, ante otro virus que llegó para quedarse, aunque la esperanza de encontrar la cura con la ayuda de Dios, no se pierde.

EL coronavirus no es exclusivo de nadie, todos corren peligro de infectarse; los más vulnerables en caso de contraerla son las personas de la tercera edad, mujeres embarazadas y quienes padecen enfermedades crónicas o degenerativas. Pongamos todos nuestros granitos de arena, obedezcamos las medidas preventivas para no contagiarnos del Covid-19.¡Quédate en casa!