ALFIL NEGRO

“Solo falta que nos orine un perro” (refrán popular)

Ver Para Creer

Oscar D. Ballinas Lezama

La pandemia del Coronavirus se ha convertido en uno de los jinetes apocalípticos que cabalgan llevando miedo, muerte y destrucción a cada rincón de este planeta; desafortunadamente no toda la humanidad ha tomado en serio la peste, hay millones de personas que se sienten inmortales y retan al Covid-19.

De acuerdo a la información oficial del Sector Salud, la nación azteca se encuentra en pleno pico de la pandemia, el exceso de población aumenta las zonas de alto riesgo de contagio, convirtiendo a la ciudad de México en el epicentro del Covid-19.

El Estado de México, es la entidad que se ubica en segundo lugar por el número de contagios y defunciones, lo que ha provocado una psicosis entre sus pobladores, sobre todo por el escándalo recién suscitado en uno de los hospitales de esa entidad, en donde por la supuesta la falta de información a los familiares de los pacientes ingresados, éstos se metieron a la fuerza y descubrieron varias decenas de muertos apilados en las bodegas de ese lugar. Ahora la Guardia Nacional protege el hospital.

Los cibernautas hicieron virales los videos que se filmaron esa noche de lobos en el Estado de México, las imágenes que fueron subidas a las redes sociales, crearon pánico al mencionar que pudiera tratarse de un genocidio; para contener la avalancha críticas por esa supuesta desinformación, tuvo que brincar a la palestra el subdirector de Salud, Hugo López Gatell, quien explicó que una persona contagiada de Covid-19 puede morirse en cinco minutos por la falta de oxígeno. Solamente aceptó que en dicho nosocomio no habían dado información a familiares de los ahí internados.

Las cosas se pusieron más tensas, porque en los videos se ven gráficas de personal del hospital mencionado sin llevar cubrebocas, guantes o batas especiales para protegerse del virus, no obstante estar dentro del área con más de 40 cuerpos de personas que, presuntamente, murieron por Coronavirus. Eso llenó de dudas a miles de personas que vieron las crudas imágenes del filme.

El tercer Estado con mayor índice de infectados y muertos por el Coronavirus es Baja California, en donde su gobernador Jaime Bonilla Valdez, dijera que los médicos de los hospitales estaban cayendo como moscas, debido al contagio y la falta de protección adecuada; desatando con ello, una tormenta de críticas en las que el Gobierno Federal se llevó la peor parte.

Por otro lado, el presidente Andrés Manuel López Obrador, insiste en que, a mediados de Mayo o principio de Junio, la tormenta va a pasar y la calma llegará, añadiendo que en México se cuenta con toda la infraestructura de salud para hacer frente a la peste; pide la gente que respete la cuarentena y apliquen las medidas preventivas contra esta enfermedad.

En México la gente no solamente está contra la pared debido al Covid-19, sino que ahora enfrenta la crisis económica que los está poniendo en jaque, debido al cierre de empresas que generan trabajo y circulante; al no tener ventas se han descapitalizado y no obtienen ningún apoyo por parte del Gobierno, solo ven puertas negras cerradas con cien candados, argumentan los empresarios y comerciantes.

En Chiapas, los casos de contagiados por el Coronavirus siguen aumentando, al igual que los muertos que terminan sin funerales, sin oraciones ni rezos; solos con su propia muerte, así como una lágrima a la distancia de quienes le amaron y fueron obligados a no acompañarlo en su último momento, para no ser contagiados de Covid-19.

Mientras los mexicanos batallan contra el Coronavirus y la crisis económica, la Comisión Federal de Electricidad sigue cobrando recibos hasta por cinco mil Pesos en casas de clase media (agarren su ayuda al pueblo en tiempos de pandemia); el precio del gas, de los víveres de la canasta básica, siguen subiendo sin que ninguna autoridad diga esta ‘boca es mía’, menos en la Profeco, donde su director general Ricardo Sheffield, jura y perjura que le pegó el virus.

Expertos en Epidemiología, temen que, con la llegada de las lluvias de Mayo y Junio, inicien los brotes de Dengue, Zika y Chikungunya en la Costa del Soconusco. Ya sólo falta que nos orine un ‘chucho’.

Por cierto, el funcionario de la Profeco estuvo muy cerca del Presidente, quien sigue sin ponerse cubrebocas y, no obstante, el Coronavirus le sigue haciendo lo que el viento a Juárez. ¡Ver para creer!