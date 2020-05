ALFIL NEGRO

“El avisado ve el mal y se esconde; mas los simples pasan y reciben el daño” (Proverbios 22:3)

Más Contagiados en Tapachula

Oscar D. Ballinas Lezama

En la víspera del día de las madres, detectaron en Chiapas 32 nuevos casos por contagio de Coronavirus, así como tres decesos, sumando un total de 389 positivos y 24 defunciones, conforme lo que dio a conocer el Secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, destacando que los epicentros del virus mortal están en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal y Tapachula.

Debido a la terquedad de mucha gente que no respeta la cuarentena, el número de contagiados está creciendo en forma alarmante en esta frontera sur; hasta este domingo las cifras de infectados era de 10 personas en Tuxtla Gutiérrez, 7 en Tapachula, 6 en San Cristóbal de Las Casas, mientras que en los municipios de Benemérito de las Américas, Berriozábal, Mezcalapa, Nicolás Ruiz, Ocosingo, Palenque, Salto de Agua, San Fernando y Venustiano Carranza, se quedaron con uno y los que pudieran acumularse de ayer para hoy lunes.

A pesar de las cifras de infectados que encendieron los focos rojos de la pandemia del Covid -19 en Chiapas, Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública, está empecinado en que se reabran las escuelas y se reactive el ciclo escolar en los municipios que no han sido afectados por la peste; haciéndolo el 17 de Mayo en los municipios menos afectados por la pandemia, mientras que el resto entraría a los salones el próximo primero de Junio.

Arlett Aguilar Molina, diputada federal del Noveno Distrito en esta entidad, declaró públicamente que en Chiapas no hay condiciones para iniciar las clases el primero de Junio, ya que sería poner en riesgo la salud y la vida misma de millones de estudiantes y de sus familiares, que podrían contagiarse al iniciar una cadena de infección por el Covid-19; por si esto fuera poco, la mayor parte de los padres de familia se han descapitalizado por despidos laborales o el cierre de sus negocios, argumentó.

“Yo le pido al Secretario Federal del Sistema Educativo que sea más congruente con lo que pide y no exponga la vida de los niños y jóvenes estudiantes chiapanecos; es necesario que este alto funcionario venga a Chiapas a desgastar el caite y sudar la camiseta, haciendo un recorrido por las escuelas ubicadas en los lugares más recónditos de esta entidad, ahí la falta de agua es alarmante en estos tiempos de la pandemia en que piden a la gente lavarse las manos a cada rato, es hasta criminal la falta de este servicio público”.

Para acabar pronto, añadió la legisladora tuxtleca, no tienen que ir muy lejos para saber que en Chiapas muchos municipios sufren de la escasez de agua, empezando por Tuxtla Gutiérrez y siguiendo por Tapachula, en donde se ha detectado más casos de contagio del Coronavirus, aseguró Aguilar Molina.

Insistió que no es conveniente que las escuelas inicien labores tan pronto, sería un crimen de lesa humanidad exponer a los niños y jóvenes al contagio masivo, no obstante el proyecto de sanitización que pretenden realizar en los edificios escolares, lo que se considera no sería suficiente para erradicar el virus en salones con 35 a 40 alumnos, cuyos mesabancos están casi pegados unos tras de otros; al menos que estén pensando en meter a clases solamente la mitad de los estudiantes, dijo con algo de sarcasmo la representante popular.

Añadió, que no se trata solamente el desinfectar los salones de las escuelas, sino además, en el sentir de los padres de familia está la inconformidad para reiniciar clases en escuelas de Chiapas, pleno pico de la pandemia; primero tienen que solucionar el problema económico de los papás que se quedaron sin empleos, así como el de aquellos que tuvieron que cerrar sus negocios formales o los informales que fueron expulsados de las zonas de venta .

La Diputada federal manifestó que muchos padres de familia no tendrán ni para pagar el pasaje del transporte colectivo, mucho menos para darle el gasto escolar diario, por otro lado, no todo el transporte público está respetando las medidas de higiene requeridas para protegerse del coronavirus, poniendo en riesgo a los niños, jóvenes y sus padres, que obligados por la necesidad tendrán que viajar en combis o camiones, que en su mayoría parecen ataúdes rodantes y no vehículos para transportar dignamente a las personas.

Aguilar Molina enfatizó que las autoridades del sistema educativo nacional y estatal, así como legisladores chiapanecos, autoridades estatales, municipales y padres de familia, deberían sentarse a dialogar para buscar juntos la mejor solución al ciclo escolar de este año, empezando porque habría que reactivar la economía para que los padres de familia puedan solventar los gastos de sus hijos, de otra forma sería como estarle pidiendo peras al olmo.

“No debemos engañar al pueblo con falsas expectativas, la Federación no debe olvidar que Chiapas es el Estado con más marginación en la República Mexicana, es incongruente que en medio de una pandemia se le pida apuntalar una infraestructura educativa sin los recursos económicos suficientes para hacerlo, apostándole a la ayuda que puedan darles los padres de familia, cuyos bolsillos están secos y sus esperanzas echas trizas”, enfatizó Arlett Aguilar.

Felicitó a los maestros que ya quieren entrar a trabajar, sin embargo, les dijo que deben hacer conciencia para ver hasta dónde se pueden hacer las cosas, y si quieren hacer algo deberían empezar por ayudar a reactivar la economía chiapaneca.

“Señor Secretario de Educación en México, por favor no nos traiga más problemas a Chiapas, primero venga a darse una vuelta a esta entidad y visite todas las escuelas para que no le digan y no le cuenten, usted sabe que no por mucho madrugar, amanece más temprano; le pido que no ponga en riesgo la salud y vida de nuestros hijos”, terminó diciendo la Diputada federal del 9º Distrito en Chiapas.