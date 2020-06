EL QUINTO PODER DE MEXICO

Por Ernesto L. Quinteros

Migrantes sin Protección

En esta región de la Frontera Sur de México, según estudios de algunos organismos no gubernamentales, existen un promedio de 60 y 70 mil migrantes de diferentes nacionalidades y de distintas partes del mundo.

El tema ya es del dominio público y ampliamente conocido, son miles de familias que han quedado aquí atrapadas desde hace muchos meses y con el cierre de fronteras por la contingencia sanitaria entre México y Estados Unidos, la problemática se agudizó.

La historia es la misma que le hemos comentado en diversas ocasiones, ya que esta población indocumentada ni es deportada, y tampoco es atendida por las autoridades del Instituto Nacional de Migración.

Desafortunadamente, el poco control y comunicación que se tiene con los migrantes que deambulan por las calles y espacios públicos de Tapachula y municipios aledaños, causa temor entre la población, debido a que no adoptan las medidas sanitarias emitidas por las autoridades de salud durante esta contingencia sanitaria.

Y es que desgraciadamente, los contagios de Coronavirus en nuestro municipio no han parado, continúan. Y la enfermedad sigue ganando terreno.

Las autoridades federales deben de una vez por todas retomar el tema y poner orden, porque la gran mayoría de los migrantes no usa cubre bocas, no extreman medidas de higiene, y no guarda la sana distancia, entre otras medidas preventivas para evitar contagios de Covid-19.

Seguirá siendo demasiado incongruente que las autoridades de salud de los tres niveles de gobierno, sigan pidiendo la colaboración de nuestra población, mientras que los migrantes simplemente hacen lo que quieren.

La participación social debe de ser pareja, ya que de lo contrario seguiremos en las mismas, con más contagios de Coronavirus y con un alto riesgo de salud pública en esta región de la frontera sur.

La pandemia no respeta nacionalidades, edades o condición social, la enfermedad sigue pegando parejo, y los migrantes no son una excepción.

En este rotativo ya le hemos informado de algunos migrantes que han fallecido solos en pequeños cuartos que rentan en algunas colonias, y es que no solo están expuestos al Covid-19, sin no a un gran número de enfermedades.

Siguen llegando más migrantes

Mientras esto sucede, más migrantes siguen llegando a territorio nacional, aunque con un poco menor de intensidad en número, en comparación con otras fechas.

Ni la pandemia, ni el cierra de fronteras en diferentes países de centro y Sudamérica, ha podido contener la fiebre de cientos de familias que quieren ir en busca del sueño americano.

Desafortunadamente, todos esos migrantes que están llegando, correrán la misma suerte que miles de familias que siguen varadas en Tapachula desde hace varios meses, sin poder viajar, y sin la oportunidad de que se regularice su situación legal en nuestro país.

Reapertura del centro en Tapachula

La nueva normalidad ya se empieza a vivir en el centro de la ciudad de Tapachula, en donde autoridades de los tres niveles de gobierno en coordinación con el Ayuntamiento, comerciantes y empresarios ya empezaron a dar vida a la actividad económica local.

En esta zona existen distintos puntos de control sanitario, aunado a que las mismas empresas también vienen tomando sus propias medidas, para evitar posibles contagios de Covid-19.

Desgraciadamente la enfermedad llegó para quedarse, y tenemos que aprender a vivir con ella.

Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana. ¡Animooo!

