ALFIL NEGRO

No bajar la guardia ante el Covid, advierte el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas”.

Peligro Latente

Oscar D. Ballinas Lezama

Los expertos en salud anuncian una nueva crisis provocada por la pandemia del Covid-19 en todo el mundo; Francia, España y la India están registrando diariamente un aumento de contagios de la peste del siglo XXI, lo que también se debe considerar una amenaza para México.

Según la Universidad Johns Hopkins, el pasado 15 de Septiembre las estadísticas de esta terrible enfermedad arrojaron una nueva marca de infectados en todo el planeta, estimando que, a fines de este año el número de muertos por Coronavirus podría alcanzar los 2.8 millones, sin embargo, al estilo Hugo López Gatell, científicos del mundo coinciden en que, en el peor de los escenarios para Diciembre podrían alcanzarse los 4 millones de personas fallecidas por esta peste.

No obstante que los mexicanos han echado las campanas al vuelo por ‘haber domado la pandemia’, el virus puede rebrotar y golpear con una nueva ola de contagios con más intensidad, aseveran expertos en salud del Instituto de Métricas y Evaluación de Salud de la Universidad de Washington.

En países del primer mundo que ya estaban cantando victoria, según sus expertos en salud habían logrado controlar la pandemia del Covid-19; en este mes septembrino en México se ha disparado una nueva ola de infectados y fallecidos por el Coronavirus, provocando que los hospitales empiezan a llenarse nuevamente.

Según los estudios de los centros científicos norteamericanos, estiman que en México podría llegarse a los 138 mil muertos, sobre la base de las cifras oficiales, que actualmente indican más de 71 mil decesos por el Covid-19, lo que a estas alturas es considerado ya una tragedia sanitaria.

Los estudiosos de este tema han aceptado que el confinamiento general de las personas no ha sido ni será la solución al problema sanitario, ya que, al no salir de sus casas para trabajar la gente se encuentra con el problema de la crisis económica.

Ante este galimatías que ha puesto entre la espada y la pared a la humanidad, no hay más remedio que caminar con la pandemia y seguir guardando las medidas preventivas recomendadas por el Sector Salud, esperando que surja el milagro de una vacuna salvadora; los científicos optimistas opinan que podría estar lista en seis meses, mientras los más pesimistas auguran que si bien nos va el antídoto estaría listo en 18 meses más.

El problema es que, en México, la cultura de la mayoría de las personas no comulga con cuidar su salud y mucho menos la de sus semejantes, por lo que la pandemia podría golpear con más fuerza esta nación, cuyas autoridades federales ya dieron por hecho que el Covid-19 ha sido domado; no se ve que nadie busque una estrategia con la que puedan romper la cadena de contagios, que el mismo Hugo López Gatell, anunció que los contagios se van incrementar en el mes de Octubre, aunado a los que se infecten por la Influenza.

Se considera que lo peor de la pandemia no ha pasado, como cacaraquea a cada rato el Subsecretario federal de salud, lo que origina que la gente siga confiándose y exponiéndose a ser golpeados por una segunda ola de infectados; esto podría seguir incrementando la tragedia sanitaria que nos mantiene en el cuarto lugar mundial, por la cantidad de decesos a causa de esta pandemia.

Lamentablemente, las autoridades federales se han metido en un laberinto de dimes y diretes con la sociedad, bajo la primicia de ganar posiciones políticas en las próximas elecciones del 2021, las que están a la vuelta de la esquina; importándoles un carajo la suerte de la gente, que en la mayoría de las entidades, principalmente en la Ciudad de México, sigue sufriendo los estragos de la enfermedad.

La ciudadanía parece haber perdido el miedo a la pandemia, luego de varios meses de cuarentena y psicosis decidieron volver a la ‘misma normalidad’ que tenían antes de la aparición del Covid-19; están viendo la tormenta y no se hincan.

Las fiestas y reuniones en estos días patrios aumentaron; las personas en forma irresponsable acudieron a divertirse sin tomar las medidas preventivas (cubrebocas y la sana distancia, no saludarse mano, etcétera); si se enferman, estarían llevando en el pecado la penitencia.

El Gobierno de Chiapas que preside Rutilio Escandón Cadenas, no hay día de Dios que no esté advirtiendo sobre la necesidad de cuidarse contra este virus mortal, que, si bien ha sido controlado, no quiere decir que ya se fue, sólo está a la espera del descuido ciudadano para volver atacar con más fuerza; el miércoles próximo pasado, la SSA en esta entidad, dio a conocer 7 nuevos casos de contagiados y un muerto.

En lucha contra el Coronavirus, el Gobierno de Chiapas no se ha dado tregua, las estrategias a través del Sector Salud y otras dependencias han dado buenos resultados y se logró que el Estado permanezca en semáforo amarillo, sin embargo, el Ejecutivo chiapaneco insiste en que nadie debe bajar la guardia y todos deben de seguir cuidándose ya que con ello cuidan también a los demás, ”no hay vacuna contra el Covid-19, la mejor medicina es cuidándonos aplicando las medidas preventivas de salud”, advierte constantemente el Gobernador.