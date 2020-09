EL QUINTO PODER DE MEXICO

Laparra, No Tiene Llenadera

Ernesto L. Quinteros

Es increíble la ambición desmedida que tienen algunos Alcaldes por hacerse de más recursos públicos, y como dijera el propio AMLO, no tienen llenadera.

En pequeño problema se metió el todavía presidente municipal de Huixtla, José Luis Laparra Calderón quien pretendía hacer presuntos cobros abusivos y exorbitantes a las empresas del transporte público que tienen sus terminales en esta ciudad costeña.

Derivado de ello, trascendió que fue citado al Congreso del Estado de Chiapas, a donde llegó este penoso asunto.

Según información publicada en este rotativo, Laparra no asistió a la cita, que le hizo llegar el Poder Legislativo, a través del director de Atención a Municipios, Fraysede Ruiz Mendoza, quien remitió un oficio dirigido al Presidente Municipal, para que se presentara “en carácter de urgente”, el pasado lunes 14 del presente mes, en las instalaciones del Congreso local.

De acuerdo con el documento, se le exigió que se presentara a la 11:30 horas de ese día, acompañado de su Tesorero, y no lo hizo.

Y aunque sus defensores mediáticos aseguren que el Congreso no tiene por qué citarlo, la realidad es que sí, el Congreso estatal tiene esa facultad, incluso hasta de desaforarlo si es necesario, y con más ganas si su situación fuera insostenible, derivado de conflictos sociales, o se le detecten actos serios de corrupción, abuso de poder, etcétera, y a cómo le ha ido echando ganas, créanme, ya le falta poquito.

El asunto es que mientras el Edil se pavonea en las altas esferas del poder, con el objetivo de participar en el próximo proceso electoral, en la Ciudad de la Piedra sus habitantes todos los sagrados días se quejan por falta de servicios públicos, seguridad, y el abandono de diferentes obras que llevan varios meses detenidas.

Por lo pronto, Laparra tuvo que recular al ser exhibido de los presuntos cobros por derecho de piso que quería hacer a los empresarios, y para el bien de los usuarios del transporte público, las terminales de autobuses de diferentes empresas ya están dando el servicio.

Según abogados de por lo menos siete de las empresas afectadas con el cobro de esos impuestos, aseguran que no tienen antecedentes de ese tipo de problemas en otras regiones de Chiapas, esto sólo pasa en Huixtla.

Para que se dé una idea de la ambición del Edil en mención estimado lector, hoy se sabe que el Ayuntamiento morenista presuntamente estaba cobrando “300 mil Pesos” a una empresa, pero como les destaparon el negocio, les terminaron pidiendo 5 mil Pesos anuales. Y así le podríamos contar varios casos.

Por lo pronto, el Edil huixtleco de nueva cuenta se metió a las patas de los caballos, y ya es noticia nacional.

Un Grito sin Público.

Desde el balcón de Palacio de Gobierno, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabezó la conmemoración del 210 Aniversario del Grito de Independencia, para realizar la arenga que rememora a los héroes de la patria, al tiempo de convocar a la unidad nacional y a la defensa de los valores y principios del pueblo mexicano.

En este acto realizado sin público, debido a la pandemia de COVID-19, y transmitido a través de medios de comunicación y plataformas virtuales, el mandatario salió al balcón junto a su esposa Rosalinda López Hernández y su hijo Andrés Escandón Attiq, para tirar del cordón de la campana, confeccionado por artesanos de Berriozábal, ondear la bandera y clamar los nombres de quienes, en la lucha por sus ideales, forjaron el futuro de la nación.

Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana. ¡Ánimo!

