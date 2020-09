Pemex le Endosará a los Automovilistas Costo del Huachicol

Petróleos Mexicanos (Pemex) podrá trasladar el costo de las pérdidas por huachicoleo al consumidor final.

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) aprobó una resolución que le permite a Pemex Logística, filial de la petrolera encargada de distribuir petrolíferos en el país, a «trasladar las pérdidas no operativas derivadas de la extracción de un determinado volumen de producto de un sistema de transporte por ducto —Pemex opera seis sistemas que transportan gasolinas y diesel—, sin autorización del usuario del servicio de transporte ni del transportista».

El acuerdo fue aprobado el pasado 29 de julio.

En los primeros siete meses del año, la petrolera reportó 5 mil 805 tomas clandestinas en sus ductos para un total de 16 mil 121 perforaciones ilegales en esta administración, de acuerdo con estadísticas de la Gerencia de Estrategia y Sistemas de Seguridad y Monitoreo de Pemex.

La empresa tiene identificadas las entidades en las que el crimen organizado tiene mayor presencia, siendo Hidalgo, Puebla, Estado de México, Guanajuato, Tamaulipas y Veracruz donde se realiza 86% de las tomas clandestinas que tienen impacto en las pérdidas no operativas que contabiliza Pemex y que trasladará al usuario final.

La resolución detalla que entre los usuarios finales (casi 34 millones de automovilistas) se distribuirá el costo de sumar el volumen de barriles sustraídos por el crimen por un promedio ponderado del año anterior.

La CRE va a tomar como referencia los valores que la petrolera le presentó de 2019 y que serán aplicados para este año.

Sustracción por sistema

Por barril de petrolíferos sustraído del sistema de ductos Rosarito, Pemex Logística va a trasladar a usuarios 2.11 pesos; del de Guaymas serán 0.65 pesos; en Topolobampo, 34.92 pesos; en el Norte, 25.37 pesos; en el Sur-Golfo-Centro-Occidente —que es el de mayor consumo en el país en donde se localiza la Zona Metropolitana y Valle de México— 25.99 pesos, y en Progreso, 2.05 pesos por barril.

Sólo en mayo, Pemex reportó la entrada de productos en estos seis sistemas de 145 millones 67 mil 467.1 litros diarios y extrajo para su venta 144 millones 654 mil litros diarios, con un déficit de 413 mil 383 litros diarios.

Para determinar el costo trasladable de las pérdidas no operativas, Pemex Logística tendrá que presentar facturas y documentos probatorios de las erogaciones para disminuir dichas pérdidas; los precios del producto objeto de la pérdida del año anterior, y que la veracidad de los volúmenes recibidos y entregados mensualmente haya sido corroborada por un auditor independiente, principalmente.

NÚMEROS

5 mil 805 TOMAS ILEGALES reportó Pemex en los primeros siete meses de este año.

16 mil 121 PIQUETES a ductos realizados por el crimen acumula el actual gobierno. SUN