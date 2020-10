EL QUINTO PODER DE MEXICO

Concesionaria ASUR Detiene el Desarrollo de Tapachula

Ernesto L. Quinteros

La interpretación a las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, es que “la concesionaria ASUR que tiene en sus manos la operación del aeropuerto de Tapachula” está deteniendo el desarrollo de esta región de la frontera sur.

El pasado fin de semana, el Ejecutivo Federal estuvo en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez inaugurando la ampliación del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, desde donde solicitó a la concesionaria del aeropuerto de Tapachula que lo modernice, porque está muy abandonado”. Algo en lo que sin duda estamos de acuerdo quienes vivimos en esta zona.

“Si ellos no están en condiciones de modernizarlo que nos entreguen la concesión”, fue el señalamiento directo del mandatario.

Estas instalaciones son estratégicas para el desarrollo económico y turístico de la región, junto con Puerto Chiapas, pero no será fácil arrebatar dicha concesión al Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR), porque están en juego muchos intereses. Pero tampoco es imposible, sobre todo cuando se lo propone AMLO.

Según algunos datos dados a conocer por esta empresa, este aeropuerto atiende de manera anual un promedio de casi 300 mil usuarios. Incluyendo usuarios dedicados al transporte de mercancía, algo que también falta potencializar.

Hay que recordar que en 1997 el Gobierno Federal mexicano comienza la privatización de la red aeroportuaria nacional. En Noviembre de 1998, ASUR empieza operaciones como empresa privada; en Diciembre, el socio estratégico ITA gana la licitación para el paquete accionario del 15% de ASUR e inicia en la participación de la operación de la empresa.

Desafortunadamente, a diferencia de otras partes del país como Cancún, Cozumel, Mérida, y otras ciudades; Tapachula no se ha visto tan beneficiada con la concesión que le otorgó en su momento el Gobierno a ASUR.

Y si, como bien lo dice el Presidente, este aeropuerto se nota abandonado, y para el gusto de muchos empresarios locales no se le ha invertido lo suficiente, a pesar de que su posición es estratégica en esta región de la frontera sur, tampoco debería ser pretexto “la concesión” por parte del Gobierno Federal para no invertir en proyectos de alto impacto en esta región.

Al final del día lo que todos queremos es que se genere bienestar y desarrollo económico en esta zona fronteriza con Guatemala, en donde pueden sumar esfuerzos la iniciativa privada y el Gobierno de la Cuarta Transformación.

Por lo pronto, después del tema en mención, vamos a esperar reacciones de parte de los empresarios y la iniciativa privada.

Campaña Para Prevenir el Cáncer.

Lamentablemente, el cáncer de mama sigue siendo una de las principales causas de muerte entre la población femenil de nuestro país.

Es por ello que la campaña de prevención contra este mal en Tapachula se viene fortaleciendo con brigadas que han visitado diversas colonias y comunidades.

El pasado fin de semana estuvieron en Álvaro Obregón, en donde la brigada rosa, con el apoyo del Gobierno Municipal que preside la alcaldesa, Rosy Urbina, ofreció servicios médicos gratuitos, incluyendo estudios de mamografía.

Mientras que el apoyo de diversas Secretarías se prestan servicios gratuitos como vacunación contra la Influenza, Neumococo, Rotavirus, vacunación antirrábica, salud visual, cortes de cabello y la realización de talleres y pláticas sobre prevención de embarazos, equidad de género y juventud.

