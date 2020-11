Covid-19 y Violencia Dejan un Cuarto de Millón de Muertos

Raúl Rojas

Este Noviembre debemos rememorar especialmente a todos aquellos fallecidos debido a la epidemia del Covid, así como a las víctimas de la violencia en México. Y no hablo sólo de aquellos más de 90 mil decesos contabilizados en los «otros datos» de la SSa, sino de los más de 200 mil compatriotas fallecidos por el virus desde que comenzó la epidemia, a los que habría que agregar cerca de 30 mil personas asesinadas en los primeros nueve meses de este año.

En el último boletín estadístico de la SSa y CENAPRECE se reportan los últimos datos disponibles sobre el exceso de mortalidad en México. A partir de abril de 2020 se comenzaron a registrar más muertes que las esperadas de acuerdo con las estadísticas de mortalidad de 2017 y 2018. La diferencia fundamental entre esos años y 2020 es la aparición del Covid, por lo que decesos más allá de los esperados sólo pueden provenir de esa enfermedad y sus daños colaterales (que incluyen la falta de atención a otras enfermedades en hospitales copados por el Covid). Es así que hasta la última semana de septiembre la SSa y CENAPRECE reportan 193,170 muertes a nivel nacional por encima de lo que se debería esperar en un año «normal».

Nótese sin embargo que el boletín muestra que varios Estados de la República están bastante atrasados con el reporte de sus actas de defunción. Se trata esencialmente de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán. Esos estados reúnen el 22% de la población de la República, así que una vez que esos datos sean actualizados, seguramente que el exceso de defunciones será corregido al menos en un 10%. Por eso hasta la última semana de Septiembre podemos estimar un exceso de decesos en México de al menos 210 mil personas. Yo había estimado (en otro artículo para EL UNIVERSAL y tomando como base los datos del CENAPRECE) un exceso de muertes en el país de cerca de 150 mil personas hasta fines de Julio. Los nuevos datos indican que en Agosto y Septiembre se agregaron a esa cifra casi 30 mil personas más, por mes. Estimando, muy conservadoramente, que el exceso de decesos en Octubre haya sido de 20 mil personas, tendríamos, hasta el primero de Noviembre, alrededor de 230 mil muertos en exceso por Covid y daños colaterales en nuestro país. Es decir, los datos «oficiales» de la Secretaria de Salud hay que multiplicarlos por el factor 2.5 para tener una mejor idea de lo que ha estado sucediendo en el país. Ese factor ha bajado un poco en los últimos meses a medida que la epidemia ha entrado en una «meseta» de contagios.

Diputados de la oposición pronuncian belicosos discursos en la Cámara de Diputados, que se hacen virales, y le regalan miniféretros al Secretario de Salud, pero al final de cuentas terminan aceptando sus datos. No hacen lo fundamental y más útil, que sería indagar a fondo cual es la realidad del país. No forman un comité de investigación en ninguna de las Cámaras para poder tener una visión realista de lo que ocurre en México. No llaman a declarar a los representantes de CENAPRECE, CONAPO, INEGI, etc., es decir, a quienes manejan los datos de mortalidad en el país. Han renunciado completamente a su función de control del Poder Ejecutivo.

Además, de los fallecimientos por la violencia ya se lee muy poco en los diarios, aunque se estima que en 2020 cerraremos con un nuevo récord de 40 mil asesinatos en 12 meses. Y eso que según la retórica oficial ya se acabaron las masacres en México. En los primeros nueve meses del año ya debemos haber rebasado los 30 mil asesinados en el país. Agregando conservadoramente esos 30 mil muertos (sin contar octubre) a los 230 mil muertos por Covid, ya hemos llegado a 260 mil muertos por encima de lo que sería una verdadera normalidad en el ámbito de salud y en el ámbito social.

Es por eso que en México el Día de los Muertos es tan importante: impide que la memoria de nuestros antepasados desaparezca de la historia. Es por eso que este noviembre debemos recordar a todos lo mexicanos que han fallecido en el transcurso del año, pero muy especialmente a ese más de un cuarto de millón de personas que, por un lado, han caído víctimas de una violencia que ya alcanza proporciones de guerra civil y, por el otro, fueron víctimas de los errores catastróficos de una política de salud inepta y politizada. Por eso este noviembre recordemos a cada uno de nuestros difuntos y a los olvidados de la estadística oficializada diariamente en las ruedas de prensa vespertinas: mientras pronunciemos sus nombres todavía no estarán muertos por completo. Sun