ALFIL NEGRO

“Los hombres deben enamorar a las mujeres aprendiendo a lavar, cocinar, planchar y cuidar a los niños” (Carol Arriaga García)

Violencia Contra Mujeres

Oscar D. Ballinas Lezama

“Nosotros estamos fomentando el acabar con la violencia hacia las mujeres, además de realizar un activismo político durante 16 días en Chiapas, donde hay muchas deudas históricas hay en el sistema de salud”, dijo Carol Arriaga García, secretaria de la mujer en el CEN de Morena.

Mencionó que hay un déficit de mujeres de más de 40 años que nunca se han hecho una mastografía, explicando que su partido también está combatiendo la violencia obstétrica, ya que muchas veces se hacen cesáreas innecesarias y eso debe considerarse como una violencia que no ha sido visibilizada.

“Cuando el médico le dice a la mujer que espera un parto, ¡cállate no grites, a poco así gritabas cuando estabas haciendo a tu bebé!, esa es violencia obstétrica, por ello, nosotros estamos promoviendo desde la Secretaría de la mujer, que se termine con ese tipo de violencia en contra de las mujeres”, mencionó la líder feminista.

Añadió que existe también la violencia digital, la económica, psicológica, y sexual: “la violencia están en los espacios públicos y privados, hay que decirlo muy claro, la mayor parte de la violencia hacia la mujer viene de los hombres en su primer círculo; puede ser de su pareja, sus hermanos o sus tíos, los hombres son los que más agreden a las mujeres y quienes más las asesinan”.

Señaló que el problema de la defensa de las mujeres está en el gobierno; preponderantemente está en la sociedad y sus escuelas, de ahí que, para lograr el cambio hay que priorizar la educación y el cómo se están conduciendo los medios de comunicación que son muy sexistas, violentos y utilizan a las mujeres como objetos sexuales ya que se les crucifica sexualizándolas.

“Los hombres deberían estar haciendo labores de crianza y cuidado de los hijos, ya que por tradición y por cultura se sigue relegando estas actividades a las mujeres, lo que genera una desigualdad que normaliza la violencia; queremos más mujeres en espacios públicos y más hombres en la cocina, atendiendo a sus hijos, lavando la ropa, planchando y trapeando, hacia allá tenemos que transitar”, apuntó la feminista y actual Secretaria de las Mujeres a nivel nacional en el partido Morena.

Reportero. -No cree usted que esos son los extremos, ¿cuál es su postura realmente en el área de equidad?

Carol Arriaga. -“Nosotros no podemos criminalizar, no compartimos porque Morena es un movimiento pacífico, nosotros no hemos roto ni un plato y así seguirá nuestra lucha feminista, sin embargo, podemos observar que hay desesperación y un hartazgo y que esto ha generado en actos de violencia de la mujer que ya están subiendo cada vez más de tono”

“Y eso está pasando porque hay un gran índice de impunidad, algo que no corresponde a un sexenio sino a un actuar histórico de agresión hacia las mujeres y que cada vez se visibiliza más, lo que está detonando en un acto de rebeldía extrema; son gritos de desesperación por una parte, aunque reconozco que se está mal usando esta causa por opositores al gobierno de la cuarta transformación con fines mal intencionados”.

“Nunca hemos tenido un gobierno feminista ni en Chiapas ni en la República Mexicana, lamentablemente este país nunca ha tenido una Presidenta de la República, lo que no es casualidad sino causalidad; es una represión, una violencia, una falta de reconocimiento a las oportunidades que las mujeres debemos tener por el hecho de ser personas”, apuntó la integrante del partido Morena a nivel nacional.

Reportero.- ¿Sabía usted que en la Costa del Soconusco los gobiernos municipales en su mayoría son gobernados por mujeres?

Carol Arriaga García.- ¿Cuántas Gobernadoras ha tenido Chiapas, o cuántos municipios tienen mujeres como alcaldesas?

Reportero.- En la zona fronteriza de la Costa al menos cinco.

Carol Arriaga.- ’Huyyy cuántas’, hay algunos pequeños espacios que se les da a las mujeres y cuando se les da es también una violencia extrema en contra de ellas, por la existencia de las famosas ‘Juanitas’.

Reportero.- Cuál es entonces la propuesta que trae para poder revertir eso?

Carlos Arriaga.- “Me queda claro que no se trae una varita mágica para hacer el cambio de la noche a la mañana, hay que hablar y poner el tema en la agenda, sensibilizar a hombres y mujeres, abrirles los ojos a muchas mujeres porque la violencia está tan normalizada que ellas ya no se dan cuenta que son agredidas o violentadas.

“Los hombres al acercarse a una mujer piensan que están ligando y coqueteando o adulando a una mujer, cuando una mujer les reclama ellos le responden: ¿qué quieres que te diga, que eres fea? Eso es parte que ellos creen que uno es de su propiedad, que por ser mujer uno está ahí para gustarles y estar a su disposición, pero las cosas no son así”.

Reportero.- Entonces, si los piropos o hablarle bonito a una dama es acoso sexual o violencia de género, ¿cómo cree usted que ahora se debe conquistar o enamorar a una mujer?

Carol Arriaga.- “Pueden enamorarlas cocinando bien, barriendo bien, atendiendo niños, trapean o, planchando hacerlo aprendiendo. (¿?)

Finalmente expresó: “Lamento que en Chiapas el partido verde haya impuesto a las Juanitas, yo les digo las víctimas de los hombres que utilizan la pobreza y las mujeres y eso es algo terrorífico. Reconozco que, al interior de todos los partidos políticos, incluyendo Morena, existe violencia contra las mujeres, eso es evidente el machismo está duro y tupido”.

El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no del periódico que la publica.