ALFIL NEGRO

Por Oscar D. Ballinas Lezama

Hablan Los Caracoles

“Injustificado el abandono de la federación hacia el Soconusco, una zona rica en producción y extrema pobreza de su gente” (Fernando González Sánchez)

“Fueron inspectores del sector salud quienes trataron de impedir que atendiera a enfermos de Covid, en mi consultorio de San Cristóbal de las Casas, sucedió cuando la pandemia del coronavirus estaba en su más alto nivel, fue un tema que se aclaró y en el que nada tuvo que ver el gobierno”, explicó Miguel Valdés Galán, a la pregunta del caso que fue un escándalo nacional.

“Respecto a lo que dije de algo que sabía, me refería a decir la verdad sobre el cierre que se había hecho de todos los hospitales públicos en San Cristóbal, por lo que la gente no tenía más remedio que acudir a mi consultorio en donde los más pobres no pagaban un centavo”.

“Los indígenas de la zona Alta son los que más sufren con la pandemia del Covid, ya que en esos lugares sigue reinando la pobreza fomentada por la explotación de los mediadores que les compran sus productos a bajos precios, sobre todo, a los artesanos.

Columnista. -¿Y la voz que salió del monte está apagada, el comandante Marcos o Galeano, ya no defiende esa causa?

Dr. Miguel Valdés. -“Lo único que escucho de la gente que baja del monte, es que los compradores no les reconocen el producto de su trabajo, que sus quejas ya no son escuchadas por el gobierno debido a que nombraron como mediador a una persona que vive en la ciudad de México; los indígenas afirman que desde allá, el intermediario no puede arreglar los problemas”.

“Los indígenas zapatistas vienen de muchos caracoles y me platican que sólo quieren trabajar no quieren guerra, que necesitan les construyan algunos puentes para que tengan un corredor turístico en donde puedan vender en forma directa su artesanía, añaden que no es posible que el gobierno federal siga sin escucharlos y que sólo quieren vivir en paz”.

Finalmente, el entrevistado reconoció que el turismo en la gélida San Cristóbal, sufrió los estragos sanitarios y económicos de la pandemia, sin embargo, asegura que se ha recuperado un 40 por ciento debido a que las autoridades estatales han reforzado los escudos de protección policiaca.

En otros temas, en exclusiva para EL ORBE, Fernando González Sánchez, dirigente nacional de un nuevo partido político, dijo que no son de izquierda ni de derecha, aclarando que no están en los extremos para apoyar una dictadura de ultraderecha, como tampoco una dictadura socialista.

Afirmó que desde su trinchera buscarán reformar económicamente el capitalismo, para centrarlo en la deuda social que dejó el capitalismo neoliberal, considerando que tiene mucho de rescatable la libertad individual , la libre empresa, el emprendedurismo en lo que deberán concentrarse los mexicanos.

Columnista.- La Frontera en el Sur de este país ha sido considerado el otro México, el patio trasero de esta nación, sufriendo un abandono injusto por la federación ¿cuál es su opinión?

Fernando González Sánchez.- “Es total y absolutamente injustificado que suceda eso, considerando que Chiapas es una zona muy rica, con gente muy trabajadora y organizada”.

Columnista.-¿Qué falta entonces que se haga para que esta zona progrese al igual que la Frontera Norte?

Fernando González Sánchez. -“Faltan políticas objetivas, concretas que nos lleven a un verdadero desarrollo económico de la nación; tenemos que tomarnos muy en serio como país que así como hay una deuda social con los más pobres, también los hay con las regiones más abandonadas, no hay equidad geográfica”.

“Creo que hemos concentrado demasiado el desarrollo de infraestructura en el centro y norte del país, olvidándonos del sur de esta nación; por eso el presidente es tan insistente en sacar adelante los proyectos estratégicos que él ha postulado para la región fronteriza en el sur del país”.

Columnista. – Ustedes, en caso de ganar posiciones en el congreso, van a defender los intereses del partido o pasarán a formar el grupo de apoyo para el presidente en turno?

Fernando González Sánchez. -“El presidente va a contar con nosotros siempre, porque creemos que es urgente el cambio de régimen, pero también seremos críticos y absolutamente objetivos cuando consideremos que algo no está bien hecho o está mal planteado, ya que en ese sentido nuestra lealtad absoluta será con el ciudadano; me parece que el presidente necesita diagnósticos objetivos y voces críticas que le ayuden a tomar las mejores decisiones”.

Columnista. – Y cuando el presidente no hace caso a esas voces y críticas objetivas, ¿ué sucede?

Fernando González Sánchez.-“No podemos estar conformes nunca en política, tenemos que buscar el nuevo nivel de desarrollo, ya se logró algo pero vamos por lo que sigue”…continuará