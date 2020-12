EL QUINTO PODER DE MEXICO

Una Generación Perdida en Educación Pública

Ernesto L. Quinteros

La pandemia generada por los brotes de Coronavirus en todo el mundo, le sigue pegando duro a las cadenas productivas, pero también ha impactada muy fuerte en el sistema educativo, no solo de México, si no en diversos países del mundo. Especialistas en la materia aseguran que hoy en día hay “una generación perdida”, debido al atraso educativo que se ha tenido en el presente año.

En nuestro país el debate sigue, sobre si se debe o no regresar a clases presenciales en los Estados en donde el semáforo epidemiológico esta en verde.

La realidad es que para ello debe de existir una estrategia bien definida. Y como lo hemos comentado en otras ocasiones, sí se puede lograr ese regreso a clases, pero de manera ordena, organizada, con nuevos mecanismos de control que hoy demanda la nueva normalidad, y eso incluye todas las medidas sanitarias necesarias.

Y ese es el problema, pues de inicio, en las partes involucradas no hay voluntad y tampoco hay un plan, programa, y menos que exista organización.

Según algunos datos, el único país que ha logrado un regreso a clases en América Latina es Uruguay.

Pero también hay experiencias negativas en otros países, de otros continentes. Por ejemplo, Israel regresó a clases y los contagios de Coronavirus entre estudiantes y maestros se disparó.

¿Entonces qué se necesita?, primero, que se pongan de acuerdo los involucrados en el tema, Gobierno, maestros, estudiantes y padres de familia. Y eso suena fácil, pero créame estimado lector, es muy difícil.

En concreto, la realidad es que no hay condiciones para un regreso seguro a clases.

Por lo pronto, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán, presentó en días pasados a las autoridades educativas estatales la estrategia para regresar a clases.

En las entidades donde el semáforo epidemiológico esta en verde, el regreso deberá ser a partir de Enero; mientras que para las que estén en amarillo, este será voluntario.

Los Estados de Chiapas, Campeche y Veracruz, los cuales están en semáforo verde, “deberán ya iniciar clases presenciales a partir de enero 2021”, dijo Moctezuma Barragán, a Secretarios de Educación estatales; matizó que la decisión será de sus autoridades locales, “siguiendo obligatoriamente las nueve medidas establecidas por las autoridades sanitarias y educativas federales”.

El regreso será voluntario en aquellos Estados que estén en semáforo amarillo, pero será a actividades presenciales de asesoría pedagógica y socioemocional a través de los Centros Comunitarios de Aprendizaje (CCA).

En fin, por lo pronto hay opiniones muy encontradas en relación al tema. Ya que aún existe mucho temor entre la población.

Algunos padres de familia han manifestado en redes sociales que prefieren que sus hijos pierdan el ciclo escolar, que mandarlos a la escuela el año próximo. Que mejor van a esperar las vacunas.

Aseguran que controlar un brote de piojos entre los alumnos es un verdadero problema, que es una plaga que se puede eliminar con medidas sencillas de higiene. Evitar contagios de Coronavirus será algo imposible entre la población estudiantil, ya que desafortunadamente no todos son responsables.

Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana. ¡Ánimo!

