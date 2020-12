ALFIL NEGRO

Por Oscar D. Ballinas Lezama

El Principio del Fin

“Hoy inician la vacunación contra Covid 19, llegó solamente un pequeño lote de 3 mil dosis; se armó un circo mediático.”

Una amarga Navidad será esta noche para el mundo entero, los infectados y muertos se cuentan por miles; en México, la mayoría de las entidades han regresado nuevamente al semáforo sanitario color naranja con la probabilidad de caer a rojo, mientras que la economía ha entrado en la peor crisis de su historia.

La movilidad de vehículos y personas en el País Azteca, sigue siendo impresionante; hospitales como los de la Ciudad de México, están saturados de enfermos de Covid-19, los crematorios no se dan abasto incinerando tanto muerto, haciendo a un lado los tiempos aun de falsos optimismos.

De poco o nada han servido las advertencias y súplicas de las autoridades del sector salud, que día con día piden a la población que se cuiden de contagiarse del coronavirus, sin embargo, la mayoría de las personas hacen caso omiso a los llamados de alerta que sus gobiernos y los trabajadores de salud les hacen; ha sido predicar en un pueblo de sordos y ciegos.

Por si fuera poco, la actitud inconsciente, necia y valemadrista de millones de personas en el país azteca, hay autoridades que con su omisión, se convierten en cómplices de quienes infringen las reglas del juego, permitiendo que los negocios no esenciales sigan abiertos y con ello, propician las infestaciones del Covid; los bares, cantinas, cabarets y discotecas que actúan día y noche deben ser cerrados por tiempo indefinido, se debe anteponer la salud y vida de la ciudadanía a los intereses económicos .

Si bien es cierto que en Chiapas se ha declarado ley seca para este día 24 y el próximo 31 de diciembre del año que se llevó la pandemia, también lo es que poco o nada, se soluciona con esta tibia medida de las autoridades sanitarias, porque los que consumen bebidas embriagantes o se divierten en esos lugares ‘no santos’, generalmente no lo hacen en estas fechas que pasan en casa al lado de sus familias.

La sociedad pide que, en estos tiempos del coronavirus, esos negocios del giro negro sean cerrados por tiempo indefinido, para evitar que sigan siendo caldo de cultivo del coronavirus; de la misma manera los habitantes de la Perla del Soconusco, exigen que se obligue al transporte público a no dar servicio a quienes no usen cubre bocas y que los choferes no sobrecarguen de pasajeros las combis o taxis.

Por cierto, la queja de los usuarios del transporte público, es contra las autoridades que permitieron ‘sin decir agua va’, el aumento de dos pesos más al pasaje que anteriormente costaba seis pesos; desde hace varias semanas lo aumentaron a 8 pesos.

Por otro lado, el pueblo de México esperaba con ansias la llegada de la vacuna contra el Covid-19, que las autoridades federales habían anunciado llegaría el pasado 22 de diciembre y que serían poco más de un millón de dosis, con las que se iniciaría una vacunación masiva en dos fases, primero con los trabajadores del sector salud por ser los más expuestos al virus letal.

El supuesto antídoto contra el Covid 19 fue anunciado que llegaría el 22 de este mes, llegó hasta ayer y solo fueron 3 mil dosis, que, según los expertos en la materia, únicamente servirán para inocular a mil 500 trabajadores del sector salud, mientras aproximadamente 70 millones de mexicanos, tendrán que esperar el resto de las remesas de las vacunas, que, si continúan llegando en cantidades tan pequeñas, difícilmente lograrán su objetivo en los dos siguientes años o podría concluirse en marzo del 2022, si bien nos va.

El pequeño lote de vacunas anticovid, fue recibido con fanfarrias por funcionarios federales del primer nivel; luego de una serie de discursos de los políticos, dieron paso a un enorme contingente de cien militares para que trasladara la pequeña caja con el antivirus a las instalaciones militares. Todo un circo mediático.

Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores, echó las campanas al vuelo y celebró la llegada del pequeño lote de vacunas, diciendo que era el principio del fin de la pandemia. Dios le oiga, y no vaya a ser una faramalla para ser utilizada con fines políticos, como ya lo han denunciado los dirigentes de partidos opuestos al que gobierna.

Ebrard aseguró que México es el primer país de América Latina, que recibe la vacuna contra el coronavirus; mientras Jorge Alcocer, pidió que no deben caer en la creencia de que con la vacuna la lucha ante el virus ha terminado.

Arturo Herrera, secretario de Hacienda, dijo que es el mejor regalo de navidad que el Gobierno Federal le puede darle a los mexicanos; ojalá así sea, pero para ello, deberán traer el resto de las dosis y aplicarlas a la ciudadanía.

Por lo pronto, hubo mucho ruido para intentar tapar la incapacidad de quienes han demostrado su enorme ineptitud e irresponsabilidad para evitar la muerte de 120 mil mexicanos, más los que se acumulen este fin de año, entre ellos el subsecretario de salud Hugo López Gatell, como lo afirmó el doctor Antonio Lazcano, investigador de la UNAM.

Dios les bendiga en esta Navidad; que les siga cuidando a todos en este año de los muertos. No deje de cuidarse del coronavirus.