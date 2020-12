EL QUINTO PODER DE MEXICO

Por Ernesto L. Quinteros

LA MADRE DE TODAS LAS BATALLAS; 2021

Ya están listas las dos grandes coaliciones partidistas en nuestro país, con la que los diferentes institutos políticos pretenden enfrentar la “madre de todas las batallas políticas” para el próximo año, en donde el objetivo principal de las dos es buscar la mayoría representativa en el Congreso de la Unión.

En días pasados se hizo público que el PRI, PAN y PRD, con el apoyo de la organización «Sí por México» -encabezada por los empresarios Claudio X. González- concretaron un acuerdo de coalición parcial electoral para participar en un solo frente en las elecciones federales. Y se auto denominaron “Va por México”.

Mientras que Morena, PT y PVEM hicieron lo propio y acordaron ir en alianza para buscar mantener la mayoría en la cámara de diputados. En conferencia de prensa, señalaron que competirán juntos en alrededor de 150 de los 300 distritos electorales del país bajo la coalición denominada “Juntos Hacemos Historia”.

Quedaron atrás las rivalidades, las diferencias, y, sobre todo, mataron de tajo sus ideologías políticas para buscar el poder.

La pregunta que todos nos hacemos es: ¿qué piensa la militancia de los diferentes partidos políticos que integran estas dos coaliciones?

Porque una cosa son los amarres en las cúpulas y la unión de las siglas partidistas para buscar el poder, y otra cosa es si los militantes van a responder a esta estrategia electoral, en donde la oposición busca tener el poder de la mayoría en el congreso de la unión, y la otra se aferra a mantener el control de la Cámara de Diputados, y se juega la continuidad de la Cuarta Transformación.

En pocas palabras, las diferentes fuerzas políticas del país le están metiendo toda la carne al asador. Y no es para menos, porque aparte del congreso de la unión, están en juego presidencias municipales, gubernaturas y congresos locales.

SE PELEAN POSICIONES

Aunque las dos grandes coaliciones se presentaron con bombo y platillo ante los medios de comunicación, ya que estamos hablando que el año próximo tendremos el proceso electoral más grande y complejo de la historia de nuestro país, mientras continua la pandemia. Los partidos políticos aun no tienen definidos a quienes serán sus candidatos.

Ese es el punto medular en estos momentos, ya que, en todos los partidos involucrados en dichas alianzas, tienen a sus respectivos pretensos a los diferentes cargos de elección popular que estarán en disputa.

Pero en las dirigencias de los partidos, hay una especial atención en obtener el mayor número de escaños en la cámara de diputados. Así que estas elecciones pueden definir el rumbo de la segunda parte del mandato del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), partido que hoy domina ambas Cámaras.

En caso de perder, estaríamos hablando de que “La Cuarta Transformación” es visualizada como un fracaso por la mayoría de los ciudadanos que están convocados a participar en la próxima jornada electoral, y que no están percibiendo el cambio tan anhelado.

Para tener una idea de la magnitud de este proceso electoral, “son un promedio de 93 millones de electores” convocados a participar y emitir su voto en las urnas.

El pleito por las candidaturas está a todo lo queda en los diferentes distritos electorales, y las patadas bajo la mesa se empiezan a percibir en las redes sociales.

Y más ahora que el desempleo galopa por todas las regiones del país, y nadie se quiere quedar fuera de la jugada.

Así que estimado lector, muy pronto verá brincar a priístas, panistas y perredistas a Morena. Pero también verá morenistas de hueso colorado brincar a la alianza “Va por México”.

Pero como siempre estimado lector, la mejor opinión es la de usted.

Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana. ¡Animooo!

