Políticos, Inmunes a las Medidas Anticovid

Luciano Campos

Ni en tiempos de pandemia los aspirantes a puestos de elección popular en Nuevo León renuncian a sus reuniones callejeras con simpatizantes. No importa la sana distancia, sino seguir en contacto con la gente, pese a que las restricciones en la entidad se han endurecido, incluso con cárcel para los desobedientes.

Y aunque los políticos publican a diario propaganda sobre sus reuniones en las colonias, el secretario estatal de Salud, Manuel de la O Cavazos, practica ceguera diplomática: dice que la ley es pareja para todos, pero a nadie le ha llamado la atención siquiera.

El año electoral se inició desde Noviembre pasado. El próximo año se elegirán Gobernador, Diputados locales y federales, así como Alcaldes, y se supone que todos esos funcionarios y los aspirantes a sucederlos deben seguir las rigurosas indicaciones que el Consejo de Seguridad en Salud de Nuevo León impuso en la presente pandemia.

Ante el incremento de casos y la aproximación de las visitas de connacionales migrantes desde Estados Unidos, el Gobierno del Estado implantó medidas más estrictas para evitar concentraciones de personas.

Entre otras, el doctor De la O dijo que los políticos no pueden hacer recorridos proselitistas…pero sólo los fines de semana. La decisión no duró mucho y tuvo que cambiarla, presionado por los empresarios que se enfadaron por los cierres que ordenó.

El Estado lleva su propio semáforo epidemiológico, actualmente en rojo. El semáforo federal señala que la entidad está en naranja, pero el secretario De la O Cavazos explica que en la entidad hay un nivel de alerta máxima porque aquí se hacen más pruebas y, por lo tanto, se detectan más contagios.

Simulaciones.

Las precampañas para los puestos de elección popular en el Estado se abrieron el 20 de Noviembre y terminan el 8 de Enero. Los que suenan ya estaban haciendo campaña desde mucho antes, algunos aún como Alcaldes y Diputados en funciones. En redes sociales postean fotos de sus recorridos por las colonias y no son incordiados por autoridad alguna, electoral ni sanitaria.

Francisco Cienfuegos, coordinador de la bancada del PRI en el Congreso local, fue visto el 3 de Noviembre en noticieros de televisión cuando se reunía con vecinos y pedía apoyo para grupos vulnerables. En esas imágenes el Diputado aparece con cubrebocas y le entrega una silla de ruedas a una niña. Luego es entrevistado y a su alrededor se ven los vecinos. Cienfuegos va por la alcaldía de Monterrey.

A su vez, el senador con licencia por Movimiento Ciudadano Samuel García Sepúlveda, convocó a conferencia de prensa el 17 de Noviembre para anunciar su intención de ser candidato a diputado. El 1 de Diciembre apareció con el sacerdote Gabriel Abascal para promover su libro; ambos abrazados y sin cubrebocas. El 16 de Octubre, en el hogar Manitas Pintando Arcoiris, García aparece abrazando a un niño enfermo de leucemia. En esa ocasión ambos portaron cubrebocas.

El 29 de Noviembre, Luis Donaldo Colosio Riojas subió en su cuenta de Facebook la foto en que realiza un recorrido con personas que usan cubrebocas en un lugar no determinado. Suena para la alcaldía de Monterrey, aunque también para la gubernatura.

Adrián de la Garza, alcalde priista de Monterrey, de quien se espera pida licencia al puesto en estos días, posteó el jueves 3 un video en el que inaugura, acompañado de un discapacitado, un sitio llamado Ciudad de la Inclusión. En el acto se ven decenas de personas, entre reporteros, asistentes e invitados. Posteó también una foto, fechada el miércoles 2, en la que abraza a una mujer. De la Garza es el virtual candidato del PRI para Gobernador.

Y en la conferencia de prensa del miércoles 2, para actualizar los casos de Covid-19 en la entidad, los periodistas le preguntaron al doctor De la O por qué no sancionaba a los políticos por sus actos de proselitismo. Respondió sin comprometerse:

“Todos debemos acatar las recomendaciones de salud. Todos debemos ser responsables y respetuosos y las leyes son para todos por igual. No hay blindaje, aquí todos somos iguales. Debemos comportarnos de la misma manera.”

Al día siguiente, jueves 3, el Gobierno de Nuevo León anunció restricciones más severas para todo el Estado. Se anunció que cerrarán todos los giros no esenciales para reducir la movilidad. Esto incluyó la implantación de la ley seca para sábados y domingos.

También hubo una pretendida llamada de atención al sector que parece intocable: “Le quiero aclarar a los partidos políticos que estoy enterado de que hacen reuniones o mítines. Hoy se prohibirá eso con más de 20 personas. Ayúdennos para tener un Nuevo León más saludable.

“No van a estar permitidas las reuniones políticas los sábados y domingos, al igual que los demás giros. Tenemos que ser equitativos y justos. Me parece de muy mal gusto que los partidos políticos o algunos candidatos hagan reuniones en sábado y domingo y todo lo demás esté cerrado. Lo pueden hacer entre semana, respetando los aforos permitidos.”

Sin embargo, esas restricciones tendrían vigencia únicamente del sábado 5 al lunes 21, lo que para los aspirantes significó sólo tres fines de semana.

Quienes protestaron por la medida fueron los empresarios. ‘’El Bronco’’ les pidió comprensión y solidaridad. Le señalaron que las mismas aglomeraciones prohibidas el sábado y el domingo ahora se realizarían entre semana.

Hasta el miércoles 16 en Nuevo León todo se abriría al 30% de su capacidad. Los sábados y domingos todos los establecimientos cerrarían sus puertas, excepto las farmacias, tiendas de conveniencia, servicios médicos y funerarios, de seguridad privada, gasolineras y bancos.

Pero el día 17, el Gobierno Estatal cedió a la presión de los empresarios. El doctor De la O dijo que el Consejo de Seguridad en Salud determinaba reabrir los comercios también los fines de semana, antes de la fecha programada para su cierre parcial. De esta forma todo volvió a su estado anterior, con lo que ya no habrá cierres el 19 y 20 como estaba programado.

La excusa que dio el funcionario fue que era necesario reactivar la economía. Hasta el 22 de Diciembre, en la entidad se habían registrado 6 mil 259 fallecimientos y 118 mil 828 contagios acumulados de Coronavirus desde Marzo, cuando se decretó la pandemia. Apro