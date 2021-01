Aterriza Esperanza en Hospital que ha Vivido Peor Brote de Covid

Por la emoción, Leticia no sintió el pinchazo en su brazo, sólo dio gracias a Dios de ser una de las primeras 500 elegidas en Juchitán para recibir la vacuna contra el Covid-19 de la empresa farmacéutica Pfizer, pero esa emoción disminuyó al darse cuenta que, de toda su familia, ella era la única afortunada.

Leticia Flores Felipe es trabajadora en el departamento de Recursos Humanos del Hospital General Macedonio Benítez Fuentes, en Juchitán, y fue una de los 200 trabajadores que se contagiaron del virus en julio pasado.

El hospital donde labora se reconvirtió durante la contingencia sanitaria y destinó un ala para atender pacientes con Covid-19, y ese mismo mes en el que Leticia se contagió, ahí se dio el brote más grande del que se tiene registro en una unidad médica de Oaxaca.

El día que Leticia recibió el diagnóstico entró en pánico. Entonces presentaba un cuadro leve de fiebre y tos, pero al enterarse que más de la mitad del personal del único hospital que tenía por entonces Juchitán estaba contagiado y que tendría que cerrar, el miedo se acrecentó. No había a dónde acudir, sólo aislarse en casa y encomendarse a todos los santos.

Leticia sabía que ni haberlo contraído garantizaba la inmunidad, por lo que aun con las medidas sanitarias siempre temía recontagiarse en el hospital y llevar el virus a su hogar que comparte con su madre, una mujer de 80 años. Vivía temerosa y prácticamente aislada, la convivencia con sus familiares era más a través de videollamadas.

A Leticia la citaron al segundo día de aplicación, el 14 de Enero, los primeros a quienes se la pusieron fueron el personal médico y de enfermería, después vinieron los administrativos como ella.

«Yo estoy muy emocionada por la vacuna, estoy muy agradecida, porque esto nos da esperanza a todos los que trabajamos en el hospital. En todo este tiempo muchos tuvimos un cuadro de depresión, muchos hasta bajaron de peso por el estrés. Trabajar aquí es vivir con miedo ante la posibilidad de llevar el virus a la familia», cuenta la trabajadora mientras muestra su carta de vacunación.

El proceso de vacunación en los hospitales de Oaxaca estuvo en manos del personal del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quienes vigilaron que la aplicación se realizara en orden, y que nadie se saltara las normas, el hospital de Juchitán no fue la excepción.

Nadie que no estuviera anotado en el padrón de personal del centro podía acceder a la vacuna, había una férrea vigilancia.

Días Difíciles.

María Eugenia Ortiz Morales es una de las enfermeras que estuvo en los primeros cuatro meses de la contingencia en la primera línea contra el Covid, pero luego, el área comenzó a atenderla personal del Insabi que se contrató exclusivamente para tal fin. Ella, junto con sus compañeros médicos y enfermeras, fueron los primeros en formarse y pasar los filtros sanitarios y burocráticos para vacunarse.

Cuando a María Eugenia le avisaron que la primera dosis de la vacuna de Pfizer le tocaría el 13 de Enero y la segunda dosis el 3 de Febrero, 21 días después, lo primero que hizo fue buscar en internet de qué estaba compuesta la vacuna, sus pros y contras. Lo que averiguó le dio confianza para aplicársela, y ya no dudó.

«Fueron días de miedo, antes y después del contagio, pero eso nos enseñó mucho, como a mantener el hábito de la sanitización de la ropa al llegar a la casa, antes de tener contacto con la familia, a no salir del hospital con la ropa de trabajo a la calle, sino cambiarse. Esas medidas deben de quedarse para siempre, porque son de prevención que nos enseñan, pero que habíamos olvidado», comenta.

Finalmente, cuatro minutos antes de la media noche del 15 de Enero, tras tres jornadas, las 19 mil 500 dosis de la vacuna que llegaron en el primer lote ya habían sido aplicadas a igual número de trabajadores de la salud, aquellos que, de una u otra manera, están en la primera línea de batalla contra la pandemia dispersados en 49 hospitales.

En el Hospital General «Macedonio Benítez Fuentes», el enfermero Luis Enrique Blas Caballero fue el primero en recibirla. Sun