Dejaron la Escuela por Covid-19, 435 mil Niños y Jóvenes: INEGI

La pandemia por Covid-19 obligó a 435 mil niños y adolescentes a dejar la escuela, destacó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La Encuesta para la Medición del Impacto Covid-19 en la Educación que elaboró el Instituto, encontró que de los 738.4 mil personas que no concluyeron el pasado ciclo escolar, en el 58.9% de los casos estuvo relacionado directamente con la pandemia del Coronavirus.

Esto representa que no concluyeron el ciclo escolar 2019-2020, 435 mil alumnos de 3 a 29 años de edad por causa de la pandemia.

La segunda razón identificada para 8.9% de los alumnos, que representa a 65 mil niños y jóvenes, dejaron la escuela por falta de dinero; además de 6.7%, 49 mil, porque tenían que trabajar.

La encuesta estima que 29% de los estudiantes que no concluyeron el ciclo escolar a causa de la Covid-19, lo hizo porque perdió contacto con maestros o no pudo hacer tareas, 22% porque alguien de la vivienda se quedó sin trabajo o vio reducidos sus ingresos, y 20% porque la escuela cerró de manera definitiva.

De los 54.3 millones de personas de 3 a 29 años, 62% (33.6 millones) estuvo inscrita en el ciclo escolar 2019-2020; de estas, se estima que 2.2% (738.4 mil personas) no concluyeron el ciclo escolar 2019-2020 y más de la mitad de ellos, (58.9%) señaló directamente que fue por un motivo relacionado a la Covid-19.

Para el ciclo escolar 2020-2021 la población inscrita es de 32.9 millones (60.6% del total de 3 a 29 años).

De estos, 30.4 millones (92%) son población que también estuvo inscrita en el ciclo escolar pasado (2019-2020) y 2.5 millones (8%) son inscritos que no participaron en el sistema educativo en el ciclo escolar 2019-2020. Sun