EL QUINTO PODER DE MEXICO

Por Encima de la ley, Nadie

Ernesto L. Quinteros

No importa si son maestros o que pertenezcan a sindicatos empoderados en sexenios anteriores.

Lo que piden representantes de diferentes Cámaras, Colegios y organizaciones productivas de la sociedad civil, es que en la entidad se respete el estado de derecho.

Ya que como bien lo ha manifestado en repetidas ocasiones el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, “al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”, así de sencillo, para conservar la paz y la gobernabilidad.

El comentario lo hacemos porque, como aquí, en este rotativos, se lo informamos, un grupo de personas que se dijeron ser del Sindicato Único de los Trabajadores del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Suicobach), bloqueó por segunda ocasión, en esta semana, la carretera Costera, generando que miles de unidades quedaran varadas.

Y eso, obviamente se traduce en miles de millones en pérdidas económicas que han tenido cientos de empresas en la entidad. Todo por un capricho de unos cuantos que se quieren aferrar al poder y el control de un sindicato que genera ganancias millonarias.

Desde el pasado fin de semana, manifestantes cerraron la vía de comunicación a la altura del municipio de Huehuetán, además de otras dos regiones del Estado. Y el pasado lunes, colocaron palos y piedras en las dos direcciones de la carretera, en el tramo comprendido entre los municipios de Tonalá y Pijijiapan.

Los inconformes exigen que les entreguen los varios millones de Pesos de las cuotas sindicales, y de otros fondos, que se mantienen retenidos luego de que las autoridades federales desconocieron a Víctor Manuel Pinot Juárez como secretario general del Sindicato Único Independiente del Colegio de Bachilleres de Chiapas (SUICOBACH).

Y es que dicho dirigente lleva varios años controlando dicho sindicato y se ha negado por todos los medios a convocar a nuevas elecciones, para que los miembros de dicha organización sindical sean quienes elijan a la nueva dirigencia.

Es del dominio público que hay una gran infinidad de denuncias de presuntos actos de corrupción, nepotismo, abuso de autoridad, y una inmensidad de abusos impunes.

Las preguntas son: ¿por qué las autoridades no han aplicado la ley? ¿Por qué las autoridades no investigan afondo a este líder sindical?

Desde el 2018, existen serias denuncias, que apuntan que, con el presupuesto de este sistema de educación, presuntamente también se financiaron campañas electorales y se desaparecieron como por arte de magia recursos millonarios que en teoría deberían servir para mejorar la educación media superior en la entidad.

Como sea, los sectores productivos de la entidad, exigen que se aplique la ley a quienes bloquean carreteras y alteran el orden público.

Como siempre estimado lector, la mejor opinión es la de usted.

REC, INSISTE EN EVITAR CONTAGIOS

Es una realidad, en diferentes países del mundo se ha detectado una tercera ola de contagios de Covid 19.

Por ello el gobernador Rutilio Escandón Cadenas precisó que tras la Semana Santa de 2020 se registró el repunte más alto de infecciones en el Estado, por ello, convocó al pueblo chiapaneco a sumarse al reto “Yo salvo la Semana Santa”, reforzando las medidas preventivas para evitar la propagación de esta enfermedad.

En este sentido, exhortó a mantener la actitud responsable de autocuidado mediante el uso del cubrebocas, no realizar ni acudir a fiestas, reuniones masivas o lugares con aglomeraciones de personas donde se comprometa la sana distancia, así como poner en práctica las recomendaciones de lavado de manos, no tocarse la cara y extremar precauciones al asistir a los centros de trabajo y al efectuar actividades esenciales.

Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana. ¡Ánimo!

