EL QUINTO PODER DE MEXICO

Confianza a la Vacuna

Ernesto L. Quinteros

Las autoridades de salud de los tres niveles de Gobierno en nuestro país, siguen sosteniendo que las vacunas que se están aplicando contra el Covid-19, son confiables y seguras, por lo tanto, no hay nada qué temer

En nuestra entidad, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas ha venido cerrando filas con el Gobierno Federal para que las dosis sigan llegando sin contratiempos.

Pero también hay que decirlo, un amplio sector de la población se mantiene apático y no quieren vacunarse.

Y hablamos de todas las edades, por eso hay muchos rezagados en este proceso de vacunación, así como se han ampliado los días para la aplicación de la vacuna, con el objetivo de inmunizar al mayor número posible de personas.

En medio de esta pandemia corre mucha información falsa, sobre todo en las benditas redes sociales. Así como la “rumorología” negativa entorno a la vacunación también, es lo que lamentablemente genera desconfianza entre la población, para acudir a los módulos.

Algo muy común en nuestra gente, sobre todo en esta región costa y frontera. Por eso es importante verificar las fuentes.

Ante este escenario, también es necesario dar a conocer los casos de éxito que se dan entre la población ya vacuna.

Y lo comentó, porque en ocasiones, un incidente menor y negativo, se llega a convertir en un gran rumor. Ya sabe estimado lector, al puro estilo de las historias del “chupacabras”.

En pocas palabras nos deberíamos de enfocar más en los testimonios de éxito que ha tenido la vacunación.

Hace unos días platicaba del tema con un amigo, y me comentaba de la importancia de estar vacunado.

Me habló de la historia de un conocido doctor de la ciudad de Tapachula, que, por cierto, es alérgico a diversos tipos de medicamentos y una gran variedad de alimentos, incluso hasta los saborizantes.

Sin embargo, por su trabajo, y por estar prácticamente en la primera línea de batalla contra el enemigo invisible, fue vacunado con las dos dosis en tiempo y forma.

Por azares del destino me comenta, se contagió de Coronavirus hace poco, y la vacuna lo protegió. Tuvo síntomas leves, no necesitó hospitalización y tampoco oxígeno. Lo que quiere decir que la inmunización contra la enfermedad es una esperanza de vida, y funciona a la perfección.

En retrospectiva, si el doctor en mención no se hubiera vacunado, por miedo, ya que es alérgico a diversos medicamentos, posiblemente en este momento estaríamos contando otra historia.

El punto de este tema es que, lamentablemente nuestra gente le gusta contar historias de tragedia. Pero pocas veces contamos las historias de éxito que ha tenido la oportuna vacunación en diferentes sectores sociales.

En Chiapas, todos los sagrados días las autoridades de salud los tres niveles de Gobierno, están duro y muele con los mensajes para hacer conciencia para que la población acuda a los módulos de vacunación.

Cuando debería de ser al revés, la población debería de estar acudiendo a vacunarse de manera voluntaria y sin poner tanto “pero”.

Por cierto, en la Ciudad de Tapachula, gracias a un trabajo coordinado con las autoridades de Salud, la alcaldesa Rosy Urbina Castañeda dio a conocer que en la explanada interna del palacio municipal fue instalado un módulo de vacunación que permite acercar ese servicio a las personas mayores de 40 años que aún no se aplican la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19.

Acompañada del secretario de Salud Municipal, Eduardo Medina Olivera y personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), recorrieron dicho módulo y verificaron la atención.

La Edil detalló que este es un esfuerzo en conjunto con los tres niveles de Gobierno para acercar este módulo de vacunación al centro de Tapachula para los trabajadores de la administración y la ciudadanía en general.

Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana. ¡Ánimo!

