ALFIL NEGRO

“Gran irresponsabilidad de la línea aérea Volaris:cancela vuelos sin decir aguas va;lo barato sale caro”(usuarios afectados)

Los Pobres más Pobres

Oscar D. Ballinas Lezama

“El éxodo migratorio en esta frontera sur está cada vez más complejo, según nuestro particular punto de vista”, dijo Jaime Calderón, Obispo de Tapachula.

Añadió que por muchos años, siendo persistente este fenómeno vital humano los ingresos eran de personas provenientes de nuestros hermanos países de Honduras, El Salvador y Guatemala; actualmente, se han sumado además, la presencia haitiana y cubana, y han creado grandes desafíos a los tres niveles de Gobierno.

El representante de la iglesia católica en la Perla del Soconusco, afirmó que en esta presencia migratoria se ha podido percibir a miles de ellos deambulando por toda la ciudad, lo que está teniendo un alto impacto en la salud, la seguridad, integración y situación legal, sin embargo, pareciera que ya no es una noticia que le importe al país, sino un reto que debe afrontar este municipio o, en el mejor de los casos, el Estado chiapaneco; que son ya de por sí, los más pobres de nuestra nación, apuntó el clérigo.

“Por eso me atrevo a decir que el fenómeno migratorio evidencia una grave situación humana; ser pobres entre los pobres. Por ello, desde este rincón del mundo hacemos un llamado a tomar decisiones hacia políticas migratorias integrales con estricto apego y respeto, y no demagogias ni mucho menos posiciones ambiguas a los derechos fundamentales de las personas”, sentenció.

Y agregó: “Desde la Comisión Diocesana de Movilidad Humana nos preguntamos ¿cómo podemos entender y vivir el ministerio eclesial del apacentar de cara a estos hermanos nuestros?, entendemos que lo primero que debemos tener claro es que no podemos apacentarnos a nosotros mismos, sino que debemos retroceder, bajarnos, descentrarnos para alimentar con Cristo a estos hijos de la familia de Dios”.

“En el documento de Fratelli Tutti, el Papa Francisco ha dicho muy enérgicamente que no somos Dios, que la tierra nos precede y nos ha sido dada. Por lo que hoy debemos rechazar con fuerza que, del hecho de ser creados a imagen de Dios y del mandato de dominar la tierra, se deduzca un dominio absoluto sobre las demás criaturas, sin embargo, la Tierra y cuanto hay en ella pertenece a Dios”, precisó el Obispo católico en Tapachula.

Aprovechando un remanso de la homilía dominical, mencionó que el problema de la pandemia es un problema de todos: “en la tragedia global de la pandemia del Covid 19 nos ha puesto en evidencia el profundo desequilibrio de las personas y de las comunidades; lo cierto es, que si no nos sentimos parte de este problema no saldremos juntos”.

“En mi percepción esta situación despertó durante un tiempo la conciencia de ser una comunidad mundial que navega en una misma barca, donde el mal de uno perjudica a todos; sin embargo, pareció también a muchos que ya estaba ‘domada’ esta pandemia, pretendiendo volver a la mal llamada normalidad, lanzando al olvido que el mundo avanzaba de manera implacable hacia una economía que, utilizando los avances tecnológicos procuraba reducir los ‘costos humanos’, y algunos pretendían hacernos creer que bastaba la libertad de mercado para que todo estuviera asegurado”.

“Hoy podemos reconocer que, como lo recordó el Papa Francisco, nos hemos alimentado con sueños de esplendor y grandeza y hemos terminado comiendo distracción, encierro y soledad; nos hemos empachado de conexiones y perdido el sabor de la fraternidad. Hemos buscado el resultado rápido y seguro y nos vemos abrumados por la impaciencia y la ansiedad. Presos de la virtualidad hemos perdido el gusto y el sabor de la realidad”, concluyó diciendo el Obispo.

Usuarios de la línea aérea Volaris denunciaron que han sido víctimas de la irresponsabilidad de quienes venden los boletos y agendan los vuelos, ya que afectan a quienes confiando en el slogan de esa empresa, contratan el transporte que generalmente no cumple, apuntó la señora Elizabeth M. Rodríguez.

La usuaria afectada dio a conocer que con varias semanas de anticipación adquirió su boleto con clave de reservación R9H5NP, fecha de salida de la Ciudad de México el 28 de Julio a las 7:21horas, sin embargo, cuando la hoy afectada se presentó a la sala de espera, le salieron con que de última hora se cancelaba el vuelo, teniendo que cambiar la fecha para salir ayer lunes a la misma hora, sin importarles que el usuario gastara en hotel y sus comidas todo estos días de espera.

El caso es, dijo la señora Rodríguez, que ayer que se presentó otra vez al aeropuerto, le dijeron que ya le habían avisado en su correo electrónico que de última hora se volvió a cancelar el vuelo, dándole otra opción de volar hoy martes a las 10:39 horas, según el pase de abordar PNR NO-R9H5NP, vuelo Y4 796 en la terminal 1.

Un mal chiste resultó el slogan de: “con Volaris tu vuelo está garantizado, tan seguros estamos que volaremos, que si no lo hacemos te cubrimos el 125 por ciento”; eso solo un gancho para atraer viajeros incautos, que adquieren su boleto confiando en la seriedad de esa línea aérea a la que parece no importarle los perjuicios causados a los usuarios, afirmó la afectada, que sigue siendo cautiva de la irresponsabilidad de dicha línea aérea en la Ciudad de México.

