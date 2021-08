EL QUINTO PODER DE MEXICO

Imparable ola de Migrantes

Ernesto L. Quinteros

Las autoridades migratorias ya fueron rebasadas, y la ola de migrantes que llega a esta región de la frontera sur de México está imparable.

Según especialistas del tema, el fenómeno migratorio se intensifico más debido a que miles de familias siguen huyendo de la pobreza, la miseria, pero sobre todo, de la violencia e inseguridad que azota diferentes países del mundo.

Ejemplo claro de esta situación es Haití, ya que el país caribeño sufre una convulsión social y política, en donde la violencia es el común denominador.

Pero como bien comentan las familias tapachultecas ¿Y nosotros qué culpa tenemos?

Por más humanitario y solidario que se quiera ser con los migrantes, la realidad es que la situación se está desbordando debido a que, “no hay ayuda que alcance”.

La situación es compleja, ya que la invasión de migrantes no solo de haitianos, si no de diversas naciones del mundo “siguen llegando sin ningún control” a esta zona del sur de México, principalmente a Tapachula, en donde se están quedando a vivir, porque las autoridades migratorias ya no les permiten continuar su viaje a los Estados Unidos, y tampoco los deportan.

A diario miles de extranjeros se aglomeran en las afueras de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en esta ciudad fronteriza, en busca de regularizar su situación migratoria y obtener apoyos de Gobierno.

Sin embargo, miles de familias extranjeras más, ya han tomado la decisión de quedarse a vivir aquí, debido a la burocracia para poder regularizar su situación migratoria.

Todo esto ha convertido a la segunda ciudad más importante de la entidad en un gigantesco albergue, que concentra a población de diferentes partes del mundo.

La pregunta sigue siendo la misma: ¿Para cuándo el Instituto Nacional de Migración va asumir su responsabilidad para atender con responsabilidad el tema?

Es reiterativo decirlo, pero la población flotante que se está quedando en Tapachula, vive en condiciones de pobreza extrema. Y peor aún, generan una gran diversidad de problemas, sobre todo de salud pública en estos tiempos de pandemia, así como inseguridad.

Incluso, para nadie es un secreto que los migrantes en repetidas ocasiones protagonizan pleitos y escándalos entre sí. Por lo que ya hasta de broma se comenta entre la población de Tapachula que se ponen más emocionantes las peleas entre los indocumentados, que las que se transmiten por televisión nacional todos los sábados.

Normalizan Recolección de Basura.

Desde el pasado fin de semana se regularizó el sistema de recolección de basura en la Perla del Soconusco.

Los enemigos del progreso que pensaron que iban a generar tormenta con este tema, se picaron los ojos.

Una vez más, la edil de Tapachula, Rosy Urbina Castañeda, demostró temple y sabiduría para atender el tema.

Por lo pronto la controversia legal con la empresa arrendadora Adamed, SA de CV, sigue su curso para encontrar una solución definitiva conforme a derecho.

A pesar de ello, se garantiza la prestación del servicio de recolección de los residuos sólidos que es considerado prioritario por sus implicaciones en materia de salud pública, ambiental y social. ¿Alguien dijo miedo?

Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana. ¡Ánimo!

