Instalan Filtros Para Detener Autobuses con Migrantes en Coahuila

Las autoridades del Gobierno Federal y el Gobierno de Coahuila emprendieron una estrategia para la instalación de filtros sanitarios y de seguridad en territorio estatal para realizar un operativo para detectar migrantes que no acrediten su estancia legal en el territorio.

Hasta la mañana de este domingo se han regresado 33 camiones de las líneas Futura y Frontera con un total de 491 personas migrantes que no han podido demostrar la estancia legal en el país.

De las personas que fueron regresadas, el 90 por ciento son haitianas, 20 personas son de origen cubano y el resto son de Honduras y El Salvador.

Sonia Villarreal, secretaría de Seguridad del Estado, informó que se instalaron cuatro filtros en el estado: uno en Saltillo, en los límites con Zacatecas, otro en el municipio de Hidalgo por la carretera a Nuevo León, otros dos sobre la carretera 57 en Hermanas y Castaños.

Aseguró que en muchos casos los migrantes cargan permisos falsos o copias, por lo que el Instituto Nacional de Migración los regresa a la estación migratoria más cercana.

Lo anterior se da después de una reunión que sostuvieron el secretario de Gobierno de Coahuila, Fernando de las Fuentes Hernández; la Secretaria de Seguridad del Estado, Sonia Villarreal Pérez; Segismundo Doguin, del Instituto Nacional de Migración, y Ken Salazar, Embajador de Estados Unidos en México.

Pese a los operativos para impedir el paso de autobuses, circulan videos de migrantes caminando en la carretera donde buscan llegar a la frontera.

Los filtros y operativos en territorio coahuilense se dan a la par del cierre del puente fronterizo entre las ciudades de Acuña, Coahuila y Del Río, Texas, donde en los últimos días más de 12 mil migrantes se han volcado para cruzar la frontera y solicitar asilo. Hasta el momento el Puente Internacional se mantiene cerrado para el tránsito particular como para el cruce de mercancías para ambos lados de la frontera.

La secretaria Sonia Villarreal añadió que también tuvieron una reunión con representantes de cámaras empresariales donde les refirieron la preocupación del cierre del Puente y se acordó tratar de gestionar con las autoridades de la Aduana y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés) en Estados Unidos para tener mayor rapidez en paso por el Puente de Piedras Negras e Eagle Pass, así como incrementar las millas permitidas al interior de suelo estadounidense.

Bloquean Paso.

El sábado por la tarde autoridades fronterizas de Estados Unidos comenzaron a bloquear el regreso de los migrantes haitianos a territorio coahuilense y Carlos Flores, director de Protección Civil de Acuña, confirmó que también estaban impidiendo el ingreso de más migrantes.

«Llegaron muchas patrullas de diferentes alcances de seguridad de Texas y Estados Unidos y ya no permitieron que cruzaran ni que regresaran a México. Les cerraron el cruce. Los que estaban allá les empezaron a hacer las entrevistas», comentó Flores.

Desde la llegada masiva de migrantes haitianos a la frontera entre Acuña y Del Río, las personas comenzaron a cruzar a suelo estadounidense por una cortina del río donde caminaban con el agua hasta las rodillas para llegar debajo del Puente Internacional donde han montado un campamento.

Este domingo el área por donde cruzaban los migrantes en la cortina del barrio la Cuchilla estaba solo y del lado norteamericano se alcanzaban a mirar varias camionetas de la Patrulla Fronteriza para impedir el acceso en caso de que alguien lo intentara.

«La incógnita, si con esto que sucede que ya no van a poder cruzar como lo estaban haciendo, se corra la voz hacia los que están llegando por Veracruz y Chiapas y ya no vengan a esta frontera. Se puedan desanimar. Muchos están en el proceso, en el camino. Ahora en el lugar del puente, ya estarían en México. Y sí es preocupante: no hay áreas donde puedan estar con servicios que es lo que se necesita», expresó el Director de Protección Civil.

Carlos Flores mencionó que hasta el momento del lado coahuilense no se ha montado ningún campamento como en Estados Unidos, y los haitianos que se observan en la ciudad están en hoteles o casas de renta.

«Se ven en la ciudad. Andan como cualquier otro ciudadano, en comercios, bancos, caminan. Sí estamos notando que hay un incremento. Hace unos meses así fue, y disminuyó», agregó el funcionario municipal.

El municipio de Acuña reporta a 310 migrantes, principalmente centroamericanos, en centros comunitarios. El director de Protección Civil consideró que es muy probable que los migrantes intenten cruzar por otros lados y ya no en el área del barrio de la Cuchilla, por donde se les facilitaba el cruce.

«Lo intentan por diversas partes, no solo el área urbana. Por río arriba, por la presa La Amistad, por otra cortina en la Purísima entre Acuña y Jiménez. Van a optar por buscar otros puntos», comentó.

Según reportes del municipio, por donde ahora buscan cruzar es en una zona conocida como «La rampa», que es donde baja la lancha de la Patrulla Fronteriza, sin embargo, el lugar es más hondo y peligroso.

A la par del bloqueo en el ingreso de más migrantes, pobladores reportaron un incremento en el caudal del río Bravo, aunque hasta el momento no hay una comunicación oficial del desfogue de aguas de la presa. Sun