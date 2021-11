Polígrafo Político

¿Quién es Caín, quién es Abel?

Joaquín Sabina

¡Pesquisas en Cobach!

Darinel Zacarías

La salida repentina de Nancy Leticia Hernández de la titularidad de Colegio de Bachilleres de Chiapas tiene varias aristas para su análisis, pero para nadie es un secreto de los estragos financieros que orquestaron bajo su solapamiento.

Uno de los alfiles que organizaba los “bussines” era el exsecretario técnico del COBACH Rigoberto Ríos Jiménez, quien tejió una red de corrupción y que gritaba a los cuatro vientos que su padrino era Pío López Obrador.

En varias ocasiones se advirtió que dentro de este organismo educativo se fraguaban diferentes actos de corrupción, sin que ninguna autoridad se atreviera a echarles el guante.

Se le acusa a un tridente de disfrutar de jugosos porcentajes que exigían a los proveedores, incluyendo al que le suministró el sistema fallido de evaluaciones para jóvenes de nuevo ingreso.

Rigoberto era el encargado de obtener dinero a través de los contratistas por el mantenimiento de los planteles, inflando precios y facturas.

No tardó mucho tiempo para que se instruyera una investigación exhaustiva y se aplicara la justicia, por incumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera y supuestos actos de corrupción fue despedida su titular Nancy Leticia Hernández Reyes.

Se sabe que se le encontraron distintos movimientos bancarios, que fueron los indicios para dar con esta red de corrupción que tejían con los recursos designados a este instituto educativo.

Dichas indagaciones detectaron que no se depositaron los recursos de aportación estatal para el pago de ISR (Impuesto Sobre la Renta) para la nómina de Diciembre del 2020.

Y por tratarse también de recursos federales, el tema se dimensiona mucho más complicado, pues por un sólo movimiento se estima un concepto de aportación federal de 52 millones de Pesos.

Aunado a esto, también se detectaron múltiples transferencias bancarias indebidas en el mes de Enero de 2021, por 20 millones de Pesos.

En Febrero, en un llamado proceso de recalendarización de recursos estatales 2021, se encontró un desfalco de 110 millones de Pesos, en los que se incluyen recursos federales y estatales, supuestamente para pago del ISR en el mes de Diciembre.

Si a esto se le investigan la venta de plazas y la colocación de familiares y amigos a espacios claves, la lista de delitos podría aumentar mucho más.

Por lo pronto hoy se habla de delitos que van desde asociación delictuosa, corrupción, tráfico de influencia, abuso de autoridad, omisión y violaciones a las garantías constitucionales de los trabadores de los trabajadores del Colegio de Bachilleres de Chiapas.

Esperemos que en los próximos días se hagan extensivas las órdenes de aprehensión de quienes saquearon las arcas de COBACH y que pudieran ir aparar a las frías celdas del Amate en Cintalapa.

Más Vialidades Entrega REC en Tapachula.

Al inaugurar obras de pavimentación de calles y avenidas en distintas colonias del municipio de Tapachula, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas aseguró que es satisfactorio constatar que los recursos públicos se invierten en este tipo de acciones prioritarias y con alto sentido social.

Además, reiteró que el propósito es abonar al bienestar y una mejor calidad de vida de las y los habitantes, fortalecen la seguridad, la movilidad y conectividad de la Perla del Soconusco.

El mandatario dijo que a lo largo de su administración, en Tapachula se ha realizado una inversión pública de 832.6 millones de Pesos, para atender las necesidades más sensibles de la población.

Millonaria cifra destinada en vialidades, salud, educación, servicios públicos, entre otros rubros, tanto de la ciudad como de las colonias, barrios y ejidos, sin importar lo lejanas que estén, pues el deseo es brindar justicia social y garantizar la igualdad de oportunidades para que todas y todos, sin distinción, tengan la misma posibilidad de salir adelante.

Con estas acciones ratificó el respaldo de trabajar por Tapachula y con la disposición de su alcaldesa de hacer las cosas bien y transparentes.

PD1: ¿Quiénes serán los Ediles que abandonarán su instituto político y se van a pronunciar como morenistas?

PD2: La entrega de beneficios por parte del gobernador Rutilio Escandón a la llamada Suiza Chiapaneca es un gran avance para sacar de la marginación en la que Exediles han dejado a este gélido municipio.

¿Quién dijo qué tengo sed?

El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva DE SU AUTOR y no del periódico que la publica.