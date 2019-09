Sherlyn brinda su apoyo incondicional a Yolanda Andrade

ORBITA DE ESTRELLAS

POR ARTURO CÓRDOVA

Tras la polémica que ha envuelto las últimas semanas a Yolanda Andrade por haber dado a conocer la relación que mantuvo con Verónica Castro, su amiga Sherlyn, aseguró que ella siempre estará ahí para apoyarla. “La amo, la amo, la voy apoyar siempre, como nos apoyamos nosotros, los amigos son como la familia elegida, a la familia hay que estar ahí en buenas, en las malas, en las peores, para abrazarlos, apapacharlos y punto”, indicó.

Aseguró que la amistad que la ha unido a Yolanda se mantiene intacta, a pesar de las críticas que ha recibido la conductora. “El tema de Yolanda no cambia en ningún segundo ni para bien ni para mal. Yolanda sigue siendo ese ser humano maravilloso hay que yo adoro y lo demás portada de martes”, señaló.

Lamentó que Yolanda Andrade haya recibido amenazas de muerte, a través de las redes sociales. “Es una tontería, que bueno que está la policía cibernética haciendo su parte, pero si alguien no tiene huevos para poner su foto y poner un huevo de fotos habla de que es una persona que no está dando la cara, no hay que darle tanta importancia que la policía cibernética haga su parte, avise a las autoridades“, puntualizó.