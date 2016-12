Más de 31 Muertos y 72 Heridos, la Explosión en Tultepec Estado de México ¿Y las Autoridades?

Ciudad de México; 20 de Diciembre.- El mercado de “San Pablito”, en Tultepec, Estado de México, que esta tarde explotó y quedó reducido a cenizas, era considerado por autoridades municipales como el centro de venta de pirotecnia más seguro de Latinoamérica, la tragedia registra hasta el momento 31 muerto y 72 heridos y varios desaparecidos.

Sin embargo, la tarde de este martes se registró una explosión que dejó reducido a cenizas al citado mercado de cohetes.

En un comunicado emitido el 12 de diciembre pasado, ocho días antes de esta explosión, Juan Ignacio Rodarte Cordero, director general del Instituto Mexiquense de la Pirotecnia, dijo que el mercado tenía altas medidas de seguridad.

“El mercado estaba perfectamente diseñado y con los espacios suficientes para que no se dé una conflagración en cadena en caso de un chispazo”, dijo en su momento el directivo estatal.

Aseguró que los artesanos pirotécnicos de Tultepec tenían altas expectativas en la venta de juguetería pirotécnica, en la que se esperaba más de 100 toneladas de producto a todo el país durante la temporada alta, que inició en agosto pasado.

“El tradicional tianguis de juguetería pirotécnica de ‘San Pablito’, está considerado como el mercado de fuegos de artificios más seguro de Latinoamérica, de acuerdo con Juan Ignacio Rodarte Cordero, director general del Instituto Mexiquense de la Pirotecnia”, señala el comunicado emitido por el municipio.

El mercado estaba compuesto por 300 locales “avalados con el permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), para la comercialización legal de sus productos”. (Agencias)

La Noticia Recorre el Mundo

Ciudad de México; 20 de Diciembre.- Luego de la explosión que se registró este medio día en el mercado de pirotecnia “San Pablito”, en Tultepec, que ha dejado 31 muertos y 72 lesionados hasta el momento, el impacto de la noticia trascendió a nivel mundial.

El diario The New York Times retomó el tema en su edición web, donde destacó la muerte de 26 personas tras la explosión de cohetes en México.

Por su parte el Washington Post publicó en su portada, acompañada de video, la noticia sobre Tultepec, donde informaba de decenas de heridos y 26 fallecidos en mercados de juegos pirotécnicos.

El diario británico The Guardian fue otro medio internacional que destacó la información en su edición online, con misma cifra de muertos que los diarios estadounidenses y acompañado de video e imágenes.

El periódico español El País la destacó como principal “Al menos 29 muertos y 70 heridos al explotar un mercado pirotécnico en México”. Además tuvo una cobertura en vivo así como testimonios y material fotográfico.

El Clarín, diario referente en Argentina, también destaca en su portada web la explosión, acompañado de video y con la cifra de 29 muertos por explosión en mercado de pirotecnia en México.

Otro de los medios que han retomado es BBC News, que informa de decenas de muertos por explosión de pirotecnia en México.

Por último, el francés Le Monde hace un recuento de los hechos y mantiene destacada la noticia en su portal de internet. (Agencias)

En 2005 y 2006 ya se Habían Registrado Incidentes

De acuerdo con Germán Galicia Cortes, presidente del Mercado de Artesanías Pirotécnicas de San Pablito, que a los iniciadores del tianguis, “quienes a pesar de las adversidades se mantienen en pie con 300 locatarios avalados con el permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), para la comercialización legal de sus productos”.

El mercado lleva cerca de 15 años funcionando, cuenta con 300 locales, y en otras dos ocasiones ha sufrido incendios de gran magnitud: uno en 2005 y otro en 2006.

En 2005, un incendió acabó con el mismo mercado, desencadenando una serie de explosiones que destrozaron cientos de locales comerciales justo antes de la celebración del Día de la Independencia. En esa ocasión unas 50 personas resultaron con lesiones, la mayoría, leves.

Al siguiente año un incendio similar también destruyó cientos de puestos de venta de fuegos pirotécnicos en septiembre. (Agencias)

Esta nota fue publicada el día: 21, diciembre, 2016