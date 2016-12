Un Muerto y un Herido en los XV Años de Rubí; Más de 30 mil Asistentes en la Fiesta que se Hizo Viral

No todo fue felicidad en la fiesta de la quinceañera más famosa de México; una persona que asistió a competir en la llamada “Chiva” (carrera de caballos), fue arrollado por su propio caballo, ya que no habían instaladas vallas de seguridad, muriendo minutos después.

A tope la fiesta de XV años de Rubí.

* Recibe Infinidad de Regalos, Como un Auto, 1 Millón de Pesos, Una Residencia Amueblada, el Banquete, un Guardaropas, Entre Otros.

* El Suceso se Hizo Famoso en Redes Sociales.

Villa de Guadalupe, SLP; 26 de Diciembre.- La fiesta más famosa de México no se fue con saldo blanco. Los XV años de Rubí, el festejo viral que creció en redes sociales, suspendió la carrera ya que durante la primera competencia, realizada en honor de la joven, al menos una persona resultó herida y uno falleció pese a que se le prestó atención médica.

Se trata de Félix Peña, habitante del poblado de Jesús María de Villa de Guadalupe, San Luis Potosí, quien había asistido al paraje conocido como Laguna Seca, donde se celebraba la competencia denominada la “chiva” y es dueño de uno de los caballos que compitieron.

Cuando inició la competencia, la policía les pedía a los visitantes que se hicieran a un lado, porque iba a comenzar la carrera y no había vallas de seguridad. De manera paradójica, el jinete fue arrollado por su propio caballo. Lo anterior se observa en un video dado a conocer a través de YouTube, donde se observa, entre una nube de polvo, al jinete gravemente herido en el suelo, mientras es atendido por personal de la Cruz Roja.

Si bien cuando fue atendido se encontraba en estado grave, minutos después fue reportado como muerto.

La fiesta no ha dejado de ser tendencia en redes sociales, pues además del impacto mediático, figuras de la política han aprovechado los reflectores.

Entre otros, cabe mencionar la presencia del gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, así como el polémico alcalde de San Blas, Nayarit, Hilario Ramírez Villanueva “Layín”, quien es famoso por regalar billetes y aceptar que “roba pero poquito”; el Alcalde incluso bailó con la quinceañera y le regaló un carro.

Se reportan colas de 15 kilómetros para llegar al festejo al que según autoridades de Protección Civil, asistieron 30 mil personas confirmadas hasta el momento.

Se realizó el baile y se informó que fueron nueve grupos los que toquen, entre ellos K-Paz de la Sierra. (Sun)

Los Increíbles Regalos que Recibió Rubí por Parte de Famosos

La quinceañera más importe gracias a las redes sociales, es Rubí García Ibarra, quien recibió especiales regalos que llamaron la atención de propios y extraños, los cuales van desde una casa hasta 1 millón de pesos, otros famosos prometieron hasta las estrellas pero sus presentes no llegaron.

Sergio Robles, empresario de residencias, le regaló una residencia amueblaba, ubicada muy cerca del poblado La Joya, nueva y sin deudas.

Quien según dicen fue muy esplendido con la joven fue el Chapo Guzmán, así se reportó en Univisión, pues le hizo llegar a través de su hijo Archivaldo Guzmán quien se puso en contacto con el padre de Rubí una camioneta Jeep modelo 2017 y 1 millón de pesos.

También el magnate mexicano Carlos Slim le hizo llegar una beca para concluir sus estudios de preparatoria y universidad y , de esta manera concluya su formación profesional sin contratiempos.

Otro regalo fue el del político Eruviel Ávila quien regaló a la jovencita un viaje con todos los gastos pagados para que en compañía de sus padres disfrute de un esplendido fin de semana en Valle de Bravo, también consiguió un buen descuento en la aerolínea Interjet para los invitados.

Otras que cumplieron fue Galilea Montijo y Andrea Legarreta quienes le regalaron uno de los dos vestidos que usó Rubí en el evento.

La famosa marca Avon, le hizo llegar un guarda ropa completo para la quinceañera más famosa del momento.

Otra quien no quiso quedarse atrás fue Thalía quien grabó una edición nueva del tema Quinceañera y se lo hizo llegar a la quinceañera por medio de las redes sociales.

La empresa de Mole Doña María pagó el banquete de la fiesta. Agencias

Esta nota fue publicada el día: 27, diciembre, 2016