Arremete AMLO Contra Peña y Panistas por los Gasolinazos

Arremete AMLO Contra Peña y Panistas por los Gasolinazos

* El Presidente Mintió de Nuevo a los Ciudadanos Porque Prometió que no Habría más Aumentos.

*Mientras los Panistas Fueron los que Aprobaron la Reforma Energética.

Ciudad de México.- El presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, criticó a los panistas que ahora protestan por el aumento al precio de las gasolinas programado para el 1 de enero próximo.

En su cuenta de Facebook, el dos veces candidato presidencial escribió que la única diferencia entre priistas y panistas corruptos es que los primeros son también cínicos, mientras que los otros son hipócritas.

“Ellos – los panistas—apoyaron a Peña. Ellos aprobaron la reforma energética para que la industria eléctrica y la industria petrolera pasara a manos de particulares, para que se hicieran jugosos negocios al amparo del poder público.

En cuatro minutos y 11 segundos, el tabasqueño habló de la inconformidad por el aumento en el precio de las gasolinas y el diesel. Acusó al presidente Enrique Peña Nieto de mentir de nuevo a los ciudadanos porque prometió que no habría más gasolinazos.

“Peña de nuevo miente, se incrementa el precio de las gasolinas, se afecta a la economía popular. Se va a desatar por completo la carestía, la inflación. Peña está jugando el papel de verdugo del pueblo, eso está quedando de manifiesto”, indicó.

Destacó que tampoco se debe dejar pasar la hipocresía de los panistas que apoyaron a Peña al aprobar la reforma energética, pero ahora están protestando por el incremento en el precio de la gasolina.

López Obrador señaló al gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, como uno de esos personajes que, como senador, votó a favor de la reforma energética, igual que el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro lo hizo como legislador. Asimismo nombró al hijo del gobernador electo de Veracruz, Miguel Angel Yunes Linares, el senador Fernando Yunes Márquez.

“Porque además les gusta mucho mezclar las cosas familiares con los asuntos públicos. Le apuestan mucho al nepotismo. Su hijo senador y el papá ahora gobernador en Veracruz. Bueno, la hermana de Felipe Calderón también aprobó la reforma energética”, recordó.

El exjefe del gobierno capitalino consideró necesario “refrescar la memoria” y recordar quién comenzó con los llamados gasolinazos. Fue Calderón quien empezó a aumentar el precio de la gasolina como presidente de México, dijo.

“Bueno, el anterior presidente del PAN, Gustavo Madero Muñoz, apoyó la reforma energética. El actual presidente del PAN, ese aprendiz de mafioso, Ricardo Anaya, que ayer declara que fue exagerado el precio de las gasolinas y que está pidiendo de manera hipócrita una revisión a los impuestos que se cobran por las gasolinas, todos ellos aprobaron la reforma energética”, recalcó.

Por eso, consideró necesario seguir insistiendo en que el PRI y el PAN son lo mismo. “Sólo falta que Calderón exprese también su inconformidad y la esposa de Calderón, de manera oportunista. Eso es lo que caracteriza a los panistas, la hipocresía”, añadió.

Y dedicó su video a “los inocentes” que creen que el PRI y el PAN no son lo mismo. (apro)

Esta nota fue publicada el día: 29, diciembre, 2016