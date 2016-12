Exhortan a no Transportar Fuertes Sumas de Dinero sin Seguridad

Tapachula, Chiapas, 28 de diciembre.- A no portar fuertes sumas de dinero durante estas fiestas decembrinas, se pronunció el presidente del Comité de Consulta y Participación Ciudadana (Cocoparci), Jorge Gutiérrez Franco.

Dijo que si hacen el retiro de dinero del banco o el cajero automático, que tomen las medidas preventivas para evitar ser víctimas de la delincuencia.

Señaló que los cuentahabientes deben evitar contar el dinero en público o al salir del banco, porque podrían ser atracados y con ello sufrirían la pérdida de su recurso económico, sobre todo si aún es parte de su aguinaldo o de su quincena.

Gutiérrez Franco señaló que en caso de que se trate de una empresa que vaya a retirar fuertes cantidades de dinero, que soliciten el apoyo de la policía municipal o de la policía del estado para que les brinden el acompañamiento para evitar que en el trayecto del banco hacia sus oficinas vayan a ser asaltados.

Destacó que lo importante es tomar acciones en materia de prevención del delito, toda vez que es mucho mejor la prevención que después anden buscando el castigo de los culpables.

“Estamos viviendo una época difícil, no hay empleos, hay pobreza, aumento a los precios y al menos para el 2017 ya tenemos un inicio de año lleno de sorpresas en materia de incrementos, empezando por la gasolina, lo cual generará que todo suba de precio”, indicó el abogado.

Exhortó a la población a cuidar sus ingresos, tratar de no gastar en exceso, sobre todo para hacer frente a la cuesta de enero. EL ORBE/Rodolfo Hernández González

