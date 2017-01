Chiapas, Destino Confiable Para las Inversiones: Manuel Velasco

Villaflores, Chiapas.- Chiapas es tierra de oportunidades y un destino confiable para las inversiones, destacó el gobernador Manuel Velasco Coello al inaugurar la Plaza Comercial “Las Flores”, en el municipio de Villaflores.

Junto al secretario de Economía, Ovidio Cortázar Ramos, y el presidente municipal, Luis Fernando Pereyra López, el mandatario expresó que su Gobierno seguirá fomentando más inversiones generadoras de actividad económica y empleos para la gente en sus regiones.

En este sentido, agregó que hoy Villaflores está avanzando a paso firme, muestra de ello es este moderno espacio que cuenta con supermercados, cines y una oferta amplia de comercios.

“Felicito a las personas que han invertido y creído en esta región. Esta primera plaza comercial en Villaflores tendrá también un cine, según me dicen, desde hace 25 años que no había uno en este municipio”, señaló.

Posteriormente, Velasco Coello acompañado por el director general de Inmobiliaria Prosur, Fernando González Rincón, y el director general de Grupo Prosur, Rodrigo González García, realizó un recorrido por las instalaciones, a fin de constatar el funcionamiento y operación de los diversos locales comerciales con que cuenta dicho inmueble.

Cabe mencionar que se invirtieron 130 millones de pesos entre grupo Walmart, Cinépolis y Grupo Promotor del Sureste (Prosur), este último es una empresa 100 por ciento chiapaneca, fundada hace 65 años.

Plaza “Las Flores” generó 270 empleos directos y 450 empleos indirectos, y cuenta con 8 mil 300 metros cuadrados de área construida con dos tiendas ancla, una sub ancla, 42 locales comerciales, zona gourmet y 226 cajones de estacionamiento. ICOSO

Esta nota fue publicada el día: 2, enero, 2017