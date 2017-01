Con Rutilio Vienen Cosas Mejores, Coinciden Funcionarios

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 1 de Enero del 2017.- Luego del informe pormenorizado que rindiera Rutilio Escandón Cadenas ante la LXVI Legislatura, funcionarios del Ejecutivo Estatal, legisladores, Alcaldes, hicieron un reconocimiento público al Poder Judicial del Estado, por el avance tangible en la administración de la justicia en Chiapas.

Entrevistado al respecto, el presidente del Congreso del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar (ERA), hizo un reconocimiento al Poder Judicial del Estado, institución que -dijo-, ha hecho un trabajo extraordinario e intenso con Rutilio Escandón.

“Reconozco en Rutilio Escandón, además de un gran Magistrado, un gran jurista, a un gran y talentoso político, que siempre ha estado muy al pendiente de los temas de Chiapas.

“Lo ha demostrado como senador de la República, lo ha demostrado como legislador federal y hoy, al frente de este órgano de impartición de justicia no me cabe la menor duda que Chiapas en justicia está en las mejores manos”, expresó ERA.

En concordancia, su homólogo, Carlos Arturo Penagos Vargas, señaló que Chiapas en materia de Justicia se encuentra a la vanguardia y eso habla de que nuestro Estado está progresando, lo que da gusto y satisfacción, resaltó.

Por su parte, el encargado de la política interna y quien llevara la representación del gobernador Manuel Velasco Coello al cuarto Informe de Rutilio Escandón, Juan Carlos Gómez Aranda, expuso que es de reconocer el trabajo que se ha hecho al frente del Poder Judicial, en particular con el Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Es de destacar, subrayó, el que Chiapas se haya adelantado cuatro meses antes de la Reforma Penal, por lo que a nombre del Gobierno del Estado hizo un reconocimiento a las y los trabajadores que integran el Poder Judicial de Chiapas.

Para el alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, la justicia en Chiapas avanza por el rumbo correcto y adecuado, y la implementación del Nuevo Sistema de Justicia ha sido ejemplo a nivel nacional, exaltó.

“Creo que el Poder Judicial no podría estar en las mejores manos que en el Doctor Rutilio Escandón Cadenas, yo le auguro los mejores deseos”, externó.

Finalmente, la subprocuradora general de Justicia del Estado, María Susana Palacios, García, afirmó que el trabajo de Rutilio Escandón ha sido excelente, se ha crecido considerablemente.

“Nos está tocando vivir la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, y el Tribunal bajo la dirección del Doctor Rutilio Escandón Cadenas, creo que ha sido excelente y celebro mucho que sea su Cuarto Informe de Actividades”, concluyó. Boletín Oficial

