No les Pagaron Diciembre a Empleados del Coapatap

Tapachula, Chiapas; 1 de Enero.- Personal del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (COAPATAP), denunció que no les depositaron la segunda quincena de diciembre de 2016.

Calificaron de sorpresivo el anuncio de que el 31 de diciembre se tomaran el día, pero pensando que por ser fiestas de fin de año era una decisión tomada por quienes integran el organismo, entre ellos el director José Antonio Ovando Matías y el Ayuntamiento que preside Neftalí Del Toro Guzmán.

La problemática que vivieron fue que durante todo el sábado no les cayó el salario a sus respectivas cuentas en el cajero automático, por lo que calificaron de irresponsable la actitud del director del COAPATAP por no hacer los depósitos.

Anunciaron que hoy a partir de las 7:00 horas que se presenten a laborar, solamente checarán su entrada, pero no realizarán sus actividades hasta en tanto no les depositen el dinero de sus quincenas.

COAPATAP con Muchos Problemas Financieros.

Los empleados dieron a conocer que COAPATAP enfrenta severos problemas financieros, ya que los salarios son bastante elevados, empezando por el Director y sus colaboradores, además se sabe -indicaron- que ahí cobran muchos aviadores, principalmente Presidentes de colonias a los que les deben favores.

Pidieron que se realice una exhaustiva investigación de los recursos financieros, pero lamentaron que los Regidores están al servicio del Alcalde, lo mismo que la Junta de Gobierno del organismo.

Jinetean las Pensiones.

Recordaron que otra problemática es el jineteo de los recursos correspondientes a las pensiones, toda vez que a sus exesposas les pagan muy fuera de tiempo, con el argumento de que no hay recursos, cuando que se trata de un dinero que es parte del salario.

Situación similar ocurrió con el pago del aguinaldo a las mismas, cuyo dinero viene a beneficiar a sus hijos, pero tampoco fue pagado en tiempo y forma. EL ORBE/Rodolfo Hernández González

Esta nota fue publicada el día: 2, enero, 2017