CHIAPAS NO PUEDE PAGAR INCREMENTOS DEL GASOLINAZO: MORLET

Tapachula, Chiapas; 3 de Enero.- “Los chiapanecos no podemos aceptar un incremento más a los precios de la gasolina, la electricidad y el gas, así como de los productos de la canasta básica, porque tres cuartas partes del Estado están hundidas en la pobreza extrema y, por lo tanto, ya no se puede exprimir más los bolsillos del pueblo”, sostuvo el diputado federal, Enrique Zamora Morlet.

En entrevista, dijo que su postura es en contra de las cláusulas de la Reforma Energética federal que obliga a los pobres y a la sociedad mexicana a pagar altos impuestos por el consumo de la gasolina.

Por ello, adelantó que la próxima semana, cuando se reinicie la sesión ordinaria en el Congreso de la Unión, presentará un exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para que se adecúe el cobro del impuesto que hace el Gobierno Federal por cada litro de gasolina que se consume en el país, que es de alrededor del cuarenta por ciento del precio total..

Dijo que la intención del exhorto es convertirlo en una iniciativa de ley que corrija lo aprobado en la Reforma Energética y reducir considerablemente la ganancia que obtiene el Gobierno por la venta de gasolina a la sociedad, y que no sean los mexicanos los que tengan que pagar ese oneroso recurso del que disponen funcionarios de primer nivel.

“No se trata de una situación partidista, sino más bien de atender un reclamo popular, que en el caso de Chiapas representa una gran prioridad porque se trata del Estado más pobre del país”, apuntó.

Por eso, aseguró, está invitando a los legisladores de todos los partidos políticos a sumarse a esa causa para echar atrás el aumento de los precios de la gasolina y, de paso, los incrementos también a las tarifas eléctricas y a las del gas domestico e industrial.

Lamentó que los Senadores y Diputados federales de la anterior legislatura hayan aprobado las reformas estructurales, como la fiscal, que aumentó el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del once al dieciséis por ciento en las fronteras.

Así también, la educativa, que ha generado tantas protestas e inconformidades del magisterio en todos los Estados del país; y la Energética, que consideró, es la apertura para que las empresas extranjeras se vayan apoderando de lo que queda de PEMEX y se disparen los precios de los combustibles.

“Chiapas no podrá pagar esos incrementos, porque su población apenas tiene para comer. Si a eso le sumamos los recortes al presupuesto del Estado que hizo la Secretaría de Hacienda federal, pareciera que fuera una estrategia para hundir más a la Entidad en sus rezagos y en sus problemas de educación, alimentación, salud e infraestructura.”, recalcó el Diputado Presidente de la Comisión Frontera Sur Sureste del Congreso de la Unión.

Insistió que si el Gobierno quiere hacer ajustes con sus medidas para afrontar la crisis económica y financiera por la que han metido al país, debe de aplicar mecanismos en los que no se trate de exprimir más al pueblo.

Señaló que lo primero que se tiene que hacer es combatir la corrupción que mantiene a México entre los principales países con ese flagelo, “ya que de hacerlo, con ese dinero se podría resolver más de la mitad de la problemática de todos los mexicanos”.

Así también, hacer un combate frontal a la evasión fiscal, “ya que cada magnate que deja de pagar impuestos significa que cientos de miles de familias pobres tendrán que pagar esos recursos”.

De igual forma, realmente enjuiciar a los exgobernadores y ex servidores públicos a los que se les ha comprobado desvío de recursos, pero que también se les decomisen propiedades y cuentas bancarias para garantizar la reparación del daño que hicieron a la sociedad.

Consideró además que es urgente garantizar la transparencia en el uso y destino del erario y de aplicar severas medidas de austeridad, “pero no podemos hablar de eso si contamos con el avión presidencial más caro del mundo, y los gastos superfluos de una burocracia inflada con nóminas muy por arriba de las naciones más ricas”. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello

Esta nota fue publicada el día: 4, enero, 2017