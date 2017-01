Ladrones y Saqueadores Irán a la Cárcel: Gobernador Velasco

Ladrones y Saqueadores Irán a la Cárcel: Gobernador Velasco

* “No Vamos a Permitir que el Vandalismo Quede Impune”, Afirma.

San Juan Cancuc, Chiapas.- El gobernador de Chiapas Manuel Velasco Coello advirtió que quienes cometan actos de rapiña y saqueo serán atrapados y llevados a la cárcel.

“Ladrones y saqueadores irán a la cárcel, no vamos a permitir que el vandalismo quede impune, lo van a pagar tras las rejas”, expresó categórico el mandatario estatal.

Velasco Coello mencionó que, de acuerdo al último reporte de la Procuraduría General de Justicia del Estado, se tienen detenidas 307 personas que participaron en los actos de vandalismo registrados en los municipios de Tapachula, Huixtla y Reforma.

Comentó que los involucrados ya se encuentran en manos de un Juez acusados de los delitos de Robo y Pandillerismo.

En este sentido, el Gobernador de Chiapas instruyó al Secretario de Seguridad Pública Estatal para apoyar con todo a los municipios afectados y mantener la presencia de la policía el tiempo que sea necesario para garantizar el orden y la seguridad.

Del mismo modo, pidió a la PGJE profundizar las investigaciones para dar con todos los responsables de estos hechos condenables y llevarlos a prisión.

El gobernador Velasco condenó la violencia y reiteró que su Gobierno es respetuoso del derecho a la libre manifestación siempre y cuando se conduzcan por la vía pacífica sin afectar los derechos de la ciudadanía, por lo que hizo un llamado a la gente a no caer en provocaciones y evitar la psicosis.

Recalcó que no se escatimarán esfuerzos para respaldar a los municipios de Tapachula, Huixtla y Reforma con la finalidad de que sus habitantes recuperen la tranquilidad.

Gira en Los Altos.

El Gobernador de Chiapas dijo lo anterior en el marco de una gira que realizó por la región de Los Altos donde llevó regalos a las niñas y a los niños indígenas con motivo del Día de Reyes. Boletín Oficial

Esta nota fue publicada el día: 7, enero, 2017