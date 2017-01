Coras Vence 2-1 a Cafetaleros

Ante 11395 aficionados que se presentaron en el estadio “Manuel Velasco Coello”, el equipo tapachulteco no pudo obtener un triunfo como local, siendo superado por el cuadro de Tepic.

Tapachula, Chiapas; 7 de Enero.- La espera terminó, el futbol profesional regresó a Tapachula, luego de dos meses sin actividad. Y la noche de ayer sábado no fue la esperada por la mejor afición del Ascenso MX, luego de la sorpresiva derrota de 1-2 ante Coras FC.

Luego de las salidas de Pellerano, Carreño y Vargas, hoy el conjunto albiverde se presentaba en este Clausura 2017 con sus nuevas adquisiciones encabezados por Edy Brambila y Tiago Dutra.

Cafetaleros de Tapachula inició con mucho dinamismo, sobre todo con un juego rápido y buen entendimiento entre “Seco” Sánchez y el nuevo número 10, Eddy Brambila.

Apenas al minuto 10 de iniciado el encuentro, Juan Pablo Vigón se estrenaba en el torneo, luego de un pase filtrado de Brambila, logró conectar el esférico y rebasar la línea de gol, para dar así la ventaja en el marcador de 1-0.

El equipo local se logró adueñar del esférico los minutos siguientes. Todo parecía ir en buena sintonía. Al 23, el árbitro Allan Morales designaba penal a favor de Tapachula, luego de ser derribado en el área chica el refuerzo Brambila.

Tanque Da Silva tomó la responsabilidad del cobro penal, quien ejecutó con demasiada fuerza y colocó su tiro en el poste superior del arquero, dejando ir la posibilidad de aumentar la ventaja a favor.

El librito del futbol marca, gol errado, gol recibido y no fue la excepción esta ocasión. Coras, en el minuto 37 emparejaba los cartones, a través de un viejo conocido del futbol mexicano, “el Venado” Medina, que aprovechó los espacios libres por su banda derecha y derrotó a Liborio Sánchez para el 1-1 de la noche.

Para la parte complementaria, Cafetaleros recargó pilas e inició con buen empuje los primeros minutos del segundo tiempo. Apenas al minuto dos, tras un mal despeje de Hugo Hernández, “el Seco” Sánchez recuperó el esférico sirviendo a Juan Pablo Vigón, quien no tuvo la confianza de conectar de primera instancia, dominando el balón y recentrando a Brambila, que sí conectó pero sin éxito.

Coras respondió, a través de Juan Ángel Neira, tratando de sorprender con un testarazo, pero Liborio Sánchez estuvo atento y evitó el peligro de esa jugada.

Mauro Camoranesi, intentó darle otro rostro al equipo ingresando a Marín y el oriundo de esta ciudad, Martín Zúñiga. Sin embargo, el equipo fue perdiendo claridad en ofensiva, situación que aprovechó el conjunto visitante.

Ulises Jaimes, en el 82′, le daba la vuelta al marcador luego de un excelente servicio del “Venado” Medina, logrando con esto el 1-2 en favor del visitante. Los minutos finales se tornaron grises para Cafetaleros, y el refuerzo Tiago Dutra en una barrida rigurosa se llevaba su primera tarjeta roja en el futbol mexicano.

Coras logró mantener la posesión los minutos finales y llevarse así sus primeros tres puntos del torneo a Tepic. El equipo de Tapachula tras este resultado, tendrá que reponerse pronto, ya que este miércoles 11 de enero visitará a Juárez FC por la jornada 2. Y el próximo sábado 14 recibirá en Tapachula al conjunto de Cimarrones de Sonora. EL ORBE/Nelson Bautista

Esta nota fue publicada el día: 8, enero, 2017