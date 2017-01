Pagarán con Cárcel 407 Detenidos por Saqueos: Manuel Velasco



En un mensaje a la sociedad chiapaneca, en el que destacó que la violencia genera más violencia, y que no es, ni será nunca la solución a ningún desacuerdo, el gobernador Manuel Velasco Coello dio a conocer que hasta el momento se tienen a 407 personas detenidas por su participación en actos de saqueo y rapiña en los municipios de Tapachula, Huixtla y Reforma, quienes pagarán con cárcel por sus actos delincuenciales.

Al referirse a los actos de saqueo y rapiña que se suscitaron en días recientes, el mandatario chiapaneco manifestó:

“Quiero expresar mi rechazo a la violencia generada y a los actos de vándalos y rateros que se hacen pasar por manifestantes para cometer actos de saqueo y rapiña, usando como pretexto la legítima inconformidad de la sociedad que existe en estos momentos, así como nuestro respeto a la libre manifestación”, subrayó.

Velasco Coello reiteró el respeto de su administración a la libre manifestación, ante la convicción de que todas las voces deben de ser escuchadas en un clima de concordia y respeto entre hermanos chiapanecos, sin afectar ni violentar derechos de terceros.

Por esta razón, dijo, “condenamos enérgicamente todo acto de vandalismo y rechazamos cualquier intento de sembrar miedo en la sociedad; no vamos a permitir ningún acto vandálico y no vamos a permitir que haya impunidad para quienes afectan el patrimonio de la ciudadanía”.

El Gobernador aseguró que irán tras todos los responsables y pagarán con cárcel sus actos delincuenciales.

De acuerdo al último informe de la Procuraduría, se han detenido hasta este momento 407 personas que participaron en los actos de saqueo y rapiña ocurridos en los municipios de Huixtla, Tapachula y Reforma; todos ellos ya están en manos de un Juez por los delitos de robo y pandillerismo.

“Queremos ser muy claros, habrá cero tolerancia para estos vándalos que han querido aprovechar la ocasión para cometer actos de rapiña y saqueo, van a ser castigados con cárcel”, resaltó Velasco Coello.

Durante su mensaje a la ciudadanía, el Gobernador informó que instruyó al Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana para que se refuercen de inmediato los operativos especiales en las ciudades afectadas, en plena coordinación con la Policía Federal, a fin de garantizar el orden y evitar nuevos actos de vandalismo.

“Vamos a mantener la presencia de las fuerzas de seguridad, tanto de la gendarmería que arribaron a Chiapas como de los elementos de seguridad pública estatales, el tiempo que sea necesario para salvaguardar el patrimonio de los ciudadanos”, señaló.

El Gobernador Velasco también hizo un amplio reconocimiento a quienes han participado en las manifestaciones realizadas en diferentes regiones y municipios de la geografía estatal, porque lo han hecho ejerciendo su legítimo derecho a manifestarse con responsabilidad, civilidad y respeto a los derechos de terceros.

En este sentido, invitó a mantener este espíritu pacifista en cualquier manifestación social que se lleve a cabo, por lo que pidió al Secretario General de Gobierno estar abiertos en todo momento para abrir más canales de comunicación con la ciudadanía, con todas las organizaciones sociales y sindicatos.

“Siempre hemos estado y estaremos abiertos al diálogo, a escucharlos y a buscar soluciones conjuntas”, precisó.

Velasco Coello dio a conocer que se están impulsando medidas de apoyo a la economía popular, como fue la decisión de mantener a Chiapas, por segundo año consecutivo, sin el cobro del impuesto a la tenencia vehicular, así como no aumentar impuestos estatales.

Finalmente, apuntó que se continuará informando de otras medidas que habrán de tomarse para apoyar la economía de la gente y de sus familias, toda vez que “en estos momentos lo más importante es mantenernos unidos, y seguir trabajando para mantener la paz y la concordia en nuestro estado”. ICOSO

Esta nota fue publicada el día: 8, enero, 2017