Denuncian Obra abandonada en la Colonia “Lázaro Cárdenas”

Los inconformes señalan que llevan cuatro meses en que vienen realizando reportes a la Obras Públicas municipales, y es la fecha que nadie atiende los reclamos.

Tapachula, Chiapas; 10 de Enero.- Obra de la red pluvial quedó abandonada desde hace más de cuatro meses en la colonia “Lázaro Cárdenas del Río”, al nororiente de la ciudad, toda vez que provoca molestias entre los habitantes.

Indicaron que ya han hecho infinidad de reportes a Obras Públicas Municipales para que se atienda el caso, pero hasta la fecha no les hacen caso.

En la Privada Adolfo López Mateos y Benito Juárez, la alcantarilla que captará el agua pluvial quedó muy por encima del nivel de la calle, por lo que piden se revise el trabajo.

En la avenida principal quitaron las rejillas y ya no llegaron a colocar las nuevas y durante muchas semanas no hubo paso, hasta que los propios colonos vieron la manera de que se pueda transitar y que los vehículos de los mismos habitantes como de las empresas que surten las tiendas puedan cruzar.

En la Calle Lirios y Lázaro Cárdenas ocurre la misma situación y hay temor de que alguien se lesione con las varillas que quedaron a la intemperie, lo mismo que con los agujeros que no tienen ninguna protección.

Existe preocupación, según manifestaron varias familias, pues se sabe que la constructora dejó tirado el trabajo porque no le pagaron, ahora piden una explicación a la autoridad municipal. EL ORBE/Rodolfo Hernández González

Esta nota fue publicada el día: 11, enero, 2017