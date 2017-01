Más de Cien Recluidos en el Cereso No. 3 y 63 en Proceso, Resultado del Vandalismo



*Inicia Investigación de Inteligencia Para dar con el Paradero de los Productos Robados.

*La Gendarmería y las Bases Operativas Mixtas realizan operativos conjuntos en la frontera sur para combatir la inseguridad y restablecer el orden social.

Tapachula, Chiapas; 10 de Enero.- De los 407 detenidos que hubo el fin de semana pasado por los disturbios ocurridos en los municipios de Tapachula, Huixtla y Reforma, 112 fueron remitidos al Centro Regional de Reinserción Social No. 3 Varonil, con sede en Tapachula.

Para poder atender cada uno de los casos, fueron habilitados diez agentes del Ministerio Público y el personal del Nuevo Sistema de Procedimientos Penales amplió sus horarios a 24 horas al día, y no han podido despegarse de esas responsabilidades desde el sábado.

Derivado de la cantidad de detenidos al mismo tiempo, cuyos casos recayeron en la Causa Penal 18/07, se solicitó la ampliación del termino de ley, con lo que se cuenta con el resto de la semana para concluir la revisión de la situación jurídica de los acusados.

De los involucrados, 63 se encontraban en su proceso a manos de la Fiscalía Regional, mientras que otros 25 fueron liberados.

En la víspera, el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, anunció que habrá cero tolerancia a los vándalos que ocasionaron daños y saqueos a comercios establecidos, y que por lo mismo, se les aplicará lo que establece la ley.

Este martes se informó que a la par de todo ello se puso en marcha investigación de inteligencia, para poder determinar a dónde fueron a parar los artículos robados y quienes podrían estar detrás de todo ello.

Mientras, la Gendarmería y las Bases Operativas Mixtas realizan operativos conjuntos en la frontera sur para combatir la inseguridad y restablecer el orden social que se había desbordado con la justificación de protestar en contra del aumento a los precios de los combustibles, la electricidad y el gas, que entró en vigor éste 1º de enero.

Los primeros informes señalan que muchos extranjeros indocumentados participaron en los robos y destrozos de la semana pasada en Tapachula.

Por ello, varios de los empresarios afectados han solicitado a las autoridades que se lleven a cabo operativos en Tapachula y en los municipios aledaños para verificar la legal estancia de los extranjeros, tal y como lo marca la ley.

Expresaron que las personas que evaden los controles migratorios en la frontera, a pesar de la flexibilidad que existe ahora, están buscando intencionalmente mantener en el anonimato su identidad.

“Muchos de ellos son personas que no tienen oficio ni beneficio en la región, debido a que nada mas cruzan la frontera cuando cometen actos ilícitos en aquel lado y regresan cuando suceden situaciones especiales en nuestra región”, indicaron.

Al sostener en ésta ciudad una reunión con autoridades de los tres niveles de gobierno, expresaron que en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez la situación está igual o aún peor que en el Soconusco.

Y es que detallaron que infinidad de esos extranjeros siguen su camino hacia el centro del Estado, pero se ven involucrados en actos delictivos.

Para ejemplo de ello, basta ver en este medio de comunicación las publicaciones que la mayor parte de las personas que cometen un ilícito o agreden, son indocumentados centroamericanos.

La pregunta es ¿hasta cuándo las autoridades cuidarán la frontera sur?, ya que es del dominio público que a través de sus más de 400 pasos de extravío, ingresan al país todo tipo de mercancías de dudosa calidad y procedencia; contrabando, drogas y armamento que desestabiliza la región.

Aunado a eso, los representantes de los sectores productivos señalan que desde hace poco más de un año cuando entró en operaciones el Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO) No. 15, con sede en la Costa de Chiapas, los problemas de inseguridad se incrementaron considerablemente.

“Esa cárcel federal que ninguna autoridad quiso se construyera en sus estados, vino a darle al traste a la región. A la fecha aún no cuenta con un juzgado y por ello tienen que trasladar a Tapachula y Tonalá a los enjuiciados”, subrayaron.

Por eso hicieron un llamado al gobierno federal y estatal para que intensifiquen sus acciones preventivas y detengan a quienes buscan crear inestabilidad e inseguridad en la región.

En la reunión reconocieron además que la Tarjeta de Visitante Regional (TVR) para visitantes centroamericanos,

que promueve el diputado federal, Enrique Zamora Morlet, ha sido todo un éxito en éstos poco más de dos años que lleva de vigencia.

Con ese documento, que ya superó los 2.1 millones de extranjeros afiliados, se puede verificar al instante los flujos migratorios que llegan a Chiapas. En su totalidad, todas esas personas no ocultan su identidad y llegan al Estado en planes recreativos o comerciales, pero no ha delinquir.

Por eso también recalcaron que es urgente y necesario que el Instituto Nacional de Migración (INM) realice operativos en los cruces informales y en los municipios fronterizos, ya que con ello se contribuiría a combatir parte de la inseguridad.

Advirtieron que dentro de una semana, Donald Trump asumirá el cargo de presidente de los Estados Unidos y con ello se teme que Chiapas, y en especial el Soconusco, se inunde de indocumentados, no solo de Centroamérica, sino de Sudamerica y muchas regiones del mundo. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello

Esta nota fue publicada el día: 11, enero, 2017