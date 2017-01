“México no Pagará el Muro”, Revira Peña Nieto a Trump

Ante cónsules y embajadores del país, el mandatario expresó el rechazo a cualquier intento de influir en los proyectos de inversión de las empresas mediante el miedo o las amenazas.

Ciudad de México.- Al dejar claro que no son negociables principios básicos como nuestra soberanía, el interés nacional y la protección de los mexicanos, el presidente Enrique Peña Nieto sentenció que México no pagará por el muro que pretende construir el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.

Hace unos momentos, subrayó que en la negociación que habrá de iniciarse con el próximo gobierno americano el mundo verá en México a una nación que con audacia y pragmatismo privilegia el diálogo y el entendimiento para lograr beneficios concretos para los mexicanos.

“Impulsaremos una negociación abierta y completa, todos los temas que definen nuestra relación bilateral están sobre la mesa, incluyendo seguridad, migración y comercio, en ningún momento aceptaremos nada en contra de nuestra como dignidad como país ni contra nuestra dignidad como mexicanos.

“No son negociables principios básicos como nuestra soberanía, el interés nacional y la protección de nuestros connacionales. Es evidente que tenemos algunas diferencias con el próximo gobierno de Estados Unidos, como el tema de un muro que México por supuesto no pagará”.

Al reunirse con el cuerpo diplomático mexicano, dijo que cualquier negociación con Estados Unidos debe incluir los siguientes objetivos:

Estados Unidos debe asumir un compromiso de trabajar de forma corresponsable para detener el tráfico ilegal de armas de Estados Unidos a México, así como para frenar el dinero de procedencia ilícita que reciben las organizaciones criminales en nuestro país.

Lograr que cualquier repatriación de personas indocumentadas continúe de manera ordenada y coordinada, garantizando un trato humano y el respeto a los derechos de los migrantes mexicanos.

“Ambos países tenemos una responsabilidad compartida sobre el creciente flujo de indocumentados extranjeros que cruzan el territorio mexicano en su afán de llegar a Estados Unidos, esto genera presiones migratorias para nuestro vecino del norte y retos para México como la actual estancia en el país del orden de 4500 haitianos en esa condición”, destacó.

Dijo que además México buscará incrementar la inversión en infraestructura y tecnología para que nuestras fronteras sean más seguras, modernas y eficientes, eso facilitará aún más el comercio bilateral y reducirá los tiempos de espera en los cruces fronterizos.

“Y algo muy importante, mantener el libre flujo de remesas de nuestros connacionales en Estados Unidos que sumaron ya más de 24 mil millones de dólares a noviembre del año pasado, de estos recursos depende el sustento de millones de familias mexicanas, principalmente de bajos recursos”.

El presidente Peña Nieto dijo que con respecto al TLCAN su gobierno buscará acuerdos que den certidumbre a la inversión y el comercio entre México, Canadá y Estados Unidos y que esta certidumbre se extienda a las empresas que han elegido a nuestro país como destino de inversión y plataforma productiva y de exportación. Sun

Esta nota fue publicada el día: 12, enero, 2017